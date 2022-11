Dow, S&P 500, Nasdaq Firmenbilanzen stützen die Wall Street – Abercrombie & Fitch steigt um bis zu 21 Prozent

Das Pandemie-Geschehen in China setzt den US-Aktien chinesischer Firmen wie Bilibili, Pinduoduo oder JD.com zu. Zu den Favoriten zählt hingegen Best Buy.

Ein Straßenschild an der New York Stock Exchange. (Foto: Reuters) Wall Street

Frankfurt Ermutigende Firmenbilanzen locken Investoren an die Wall Street. Aus Furcht vor einem Rückschlag für die Weltwirtschaft scheuten sie allerdings vor größeren Käufen zurück. Der US-Standardwerteindex Dow Jones und der breit gefasste S&P 500 stiegen am Dienstag um jeweils ein knappes Prozent auf 33.981 beziehungsweise 3982 Punkte. Der technologielastige Nasdaq hinkte mit einem Plus von 0,6 Prozent hinterher.

Die Stimmung werde erneut vom Pandemie-Geschehen in China geprägt, sagte Thomas Hayes, Manager beim Vermögensverwalter Great Hill. Die Regierung in Peking reagiert mit verstärkten Beschränkungen auf die steigenden Infektionszahlen. Dies setzte den US-Aktien chinesischer Firmen wie Bilibili, Pinduoduo oder JD.com zu. Sie büßten bis zu 3,5 Prozent ein.

