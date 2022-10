Dow, S&P 500, Nasdaq Goldman-Zahlen lindern Rezessionsangst der Wall Street

Die US-Großbank hatte einen kleineren Gewinneinbruch als befürchtet gemeldet. In einem volatilen Umfeld wird das teils als möglicher Auslöser einer Erholung gedeutet.

Die US-Börsen setzen ihre Erholung fort. (Foto: Reuters) Wall Street

New York Positiv aufgenommene Quartalszahlen von Goldman Sachs haben die Rezessionsängste der US-Anleger reduziert. Der Dow-Jones-Index der Standardwerte und der breiter gefasste S&P 500 zogen am Dienstag um je 1,4 Prozent auf 30.594 beziehungsweise 3730 Punkte an.

Der technologielastige Nasdaq-Index kletterte um 1,2 Prozent auf 10.807 Zähler. Eine bessere Bilanzsaison als befürchtet könnte ein Katalysator sein, den andauernden Abwärtstrend zu stoppen, sagte Art Hogan, Chefmarktstratege beim Vermögensverwalter B. Riley Wealth.

Allerdings könnte die Stimmungsaufhellung manchen Experten zufolge kurzlebig sein. „Die Fed erhöht immer noch die Zinssätze, wir befinden uns immer noch im Straffungszyklus. Wenn ich raten müsste, handelt es sich eher um eine kurzfristige Bärenmarktrally und wir werden in den kommenden Wochen mehr Volatilität erleben“, sagte David Sadkin vom Vermögensverwalter Bel Air.

US-Börsenexperte Koch: „Die Bärenmarktrally setzt sich fort“

