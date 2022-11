Dow, S&P 500, Nasdaq Hin und Her an US-Börsen – Jobdaten verunsichern Anleger

Nachrichten aus China stimmen die Anleger optimistisch. Ein Quartalsumsatz über Markterwartungen und ein optimistischer Blick auf den Jahresschluss lassen den Kurs von DoorDash kräftig steigen.

Technologiewerte gerieten am Freitag unter Druck. (Foto: Reuters) Börse in New York

New York Das Rätselraten über das künftige Zinstempo der amerikanischen Notenbank Fed hat die US-Börsen am Freitag auf Achterbahnfahrt geschickt. Die US-Jobdaten für Oktober lieferten ein gemischtes Bild und boten den Anlegern Raum für Spekulationen. Nach anfänglichen Gewinnen lag der Dow-Jones-Index am Mittag 0,1 Prozent tiefer bei 31.971 Punkten, Der breiter gefasste S&P 500 notierte 0,2 Prozent im Minus bei 3714 Punkten, der Index der Technologiebörse Nasdaq verlor 0,6 Prozent auf 10.279 Zähler.

Ein Anstieg der US-Arbeitslosenquote im Oktober hatte zunächst die Hoffnung der Anleger auf weniger große Zinsschritte der US-Notenbank Fed genährt. Während es an den Aktienmärkten aufwärts ging, sackte der US-Dollar entsprechend ab. Der Dollar-Index verlor 1,5 Prozent auf 111,20 Punkte. Jedoch liefern die Daten Analysten zufolge insgesamt keine klaren Hinweise dafür, dass die Fed wirklich auf die Bremse treten könnte.

