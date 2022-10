Dow, S&P 500, Nasdaq Hoffnung auf behutsamere Zinserhöhungen treibt die US-Börsen an

Spekulationen, dass die US-Notenbank ihr Tempo bei den Zinserhöhungen drosseln könnte, sorgen für Erleichterung an den US-Börsen. Die Leitindizes notieren im Plus.

Die US-Börsen setzen ihre Erholung fort. (Foto: Reuters) Wall Street

New York Die US-Börsen haben ihre Erholung am Dienstag fortgesetzt. Die jüngste Abkühlung der Konjunktur schürte Spekulationen, dass die Notenbank Fed ihr Zinserhöhungstempo drosselt. Der Dow-Jones-Index der Standardwerte lag im frühen New Yorker Nachmittagshandel 2,3 Prozent im Plus bei 30.178 Punkten und der breit gefasste S&P 500 notierte 2,5 Prozent fester bei 3678 Zählern. Der Technologie-Index Nasdaq gewann 2,9 Prozent auf 11.131 Punkte. „Die Bank of England hat in der letzten Woche gezuckt und Anlegern auf der ganzen Welt gezeigt, dass die Angriffslust der Zentralbanken Grenzen hat“, sagte Thomas Hayes, geschäftsführendes Mitglied bei Great Hill Capital.

Anders sieht dies Neil Wilson, Chef-Analyst des Online-Brokers Markets.com. „Ein paar schwächere US-Konjunkturdaten lassen die Leute glauben, dass die Fed einen Schritt zurücktreten und die Zinserhöhungen früher als gedacht unterbrechen muss“, schrieb Wilson.

Jetzt weiterlesen Erhalten Sie Zugriff zu diesem und jedem weiteren Artikel im Web und in unserer App für 4 Wochen kostenlos. Weiter Sie sind bereits registriert? Jetzt einloggen