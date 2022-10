Dow, S&P 500, Nasdaq Hoffnung auf behutsamere Zinserhöhungen treibt US-Börse

Spekulationen, dass die US-Notenbank ihr Tempo bei den Zinserhöhungen drosseln könnte, sorgen für Erleichterung an den US-Börsen. Die Leitindizes starten im Plus.

Die US-Börsen setzen ihre Erholung fort. (Foto: Reuters) Wall Street

New York Die US-Börsen haben ihre Erholung am Dienstag fortgesetzt. Die jüngste Abkühlung der Konjunktur schürte Spekulationen, dass die Notenbank Fed ihr Zinserhöhungstempo drosselt. Dies verhalf den Leitindizes Dow Jones, Nasdaq und S&P 500 zur Eröffnung zu einem Kursplus von rund zwei Prozent.

„Eine klassische Erleichterungsrallye an einem Bärenmarkt“, schrieb Neil Wilson, Chefanalyst des Onlinebrokers Markets.com. „Ein paar schwächere US-Konjunkturdaten lassen die Leute glauben, dass die Fed einen Schritt zurücktreten und die Zinserhöhungen früher als gedacht unterbrechen muss“, fügte Wilson hinzu. Dabei zeige die steigende Inflation im amerikanischen und europäischen Dienstleistungssektor, dass eine Zinswende etwas vorschnell wäre. Denn die Inflation lasse sich so nicht in den Griff bekommen.

