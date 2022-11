Dow, S&P 500, Nasdaq Powell-Rede lässt Wall Street deutlich steigen

Nach der Rede des Fed-Chefs reagieren die Anleger erwartungsgemäß erleichtert. Powell signalisierte darin eine weniger aggressive Zinspolitik.

New York Die Rede von US-Notenbankchef Jerome Powell hat den US-Börsen ins Plus geholfen. Der Dow-Jones-Index der Standardwerte stieg nach den wichtigsten Aussagen um 0,6 Prozent auf 34.072 Punkte. Der breiter gefasste S&P 500 gewann 1,2 Prozent auf 4005 Zähler. Die beiden Indizes hatten bei Eröffnung am Mittwoch leicht im Minus gelegen. Der Index der Technologiebörse Nasdaq sprang um 2,1 Prozent auf 11.212 Punkte, nachdem er kaum verändert in den Handel gegangen war.

Der Präsident der Notenbank Fed stimmte die Finanzmärkte vor der letzten Fed-Sitzung im laufenden Jahr auf eine weniger aggressive Gangart bei den Zinsen ein. „Bereits im Dezember“ könne die Zeit gekommen sein, das Tempo bei den Zinsanhebungen herauszunehmen.

