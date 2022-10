Dow, S&P 500, Nasdaq Robuste Goldman-Sachs-Zahlen beflügeln Wall Street

Die US-Großbank hatte einen kleineren als befürchteten Gewinneinbruch gemeldet. Und die US-Industrie hat ihre Produktion im September stärker ausgeweitet als gedacht.

Die US-Börsen setzen ihre Erholung fort. (Foto: Reuters) Wall Street

New York Die Quartalszahlen von Goldman Sachs haben die Rezessionsängste der US-Anleger reduziert. Der Dow-Jones-Index der Standardwerte zog am Dienstag um 1,7 Prozent auf 30.698 Punkte an. Der breiter gefasste S&P 500 kletterte um 1,9 Prozent auf 3746 Zähler und der technologielastige Nasdaq-Index sprang um 2,7 Prozent auf 10.964 Punkte nach oben.

„Die Gewinnsaison bietet den Anlegern die Möglichkeit, sich mehr auf die tatsächliche Ertragskraft der amerikanischen Unternehmen und weniger auf den rückwärts gerichteten Wirtschaftsdatenstrom zu konzentrieren“, sagte Art Hogan, Chef-Anlagestratege des Finanzdienstleisters B. Riley.

