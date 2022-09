Dow, S&P 500, Nasdaq Robuste US-Konjunktur schürt Angst vor erneuter starker Zinserhöhung – und schreckt Anleger ab

Die Wirtschaft in den USA läuft besser als erwartet. Doch das verleitet Anleger nicht etwa zu Aktienkäufen – im Gegenteil. Denn sie fürchten einen weiteren Schritt der Notenbank.

Frankfurt, New York Die von robusten Konjunkturdaten geschürten Spekulationen auf weitere drastische US-Zinserhöhungen halten Anleger von der Wall Street fern. Der US-Standardwerteindex Dow Jones hielt sich am Donnerstag knapp im Plus bei 31.172 Punkten, während der breit gefasste S&P 500 und der technologielastige Nasdaq jeweils etwa ein halbes Prozent nachgaben.



„Die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen sind recht gut“, sagte Mabrouk Chetouane, Chef-Anlagestratege des Vermögensverwalters Natixis. Alles deute auf eine Zinserhöhung der Notenbank von 0,75 Prozentpunkten in der kommenden Woche hin. Die US-Einzelhändler steigerten ihre Umsätze im August überraschend, während in der vergangenen Woche weniger Amerikaner Arbeitslosenhilfe beantragten als gedacht.

Vor diesem Hintergrund erwarten einige Investoren sogar eine Zinserhöhung um einen vollen Prozentpunkt. „Wir gehen nicht davon aus, dass die Fed das tun wird“, sagte Naeem Aslam, Chef-Marktanalyst des Brokerhauses AvaTrade. „Es würde das Risiko deutlich vergrößern, dass die US-Wirtschaft in eine Rezession rutscht.“

„Inverse Zinskurve“ gilt als Vorbote einer Rezession Anleihe-Investoren stellen sich bereits auf einen Abschwung ein. Weil sie vor allem kürzer laufende US-Anleihen aus ihren Depots werfen, stieg die Rendite der zweijährigen Bonds zeitweise auf ein 15-Jahres-Hoch von 3,879 Prozent. Ihre zehnjährigen Pendants warfen dagegen nur 3,463 Prozent an. Top-Jobs des Tages Jetzt die besten Jobs finden und

per E-Mail benachrichtigt werden. Standort erkennen Dieses Phänomen wird im Börsenjargon „inverse Zinskurve“ genannt weil länger laufende Papiere üblicherweise höher verzinst werden als kürzer laufende. Experten gilt diese Entwicklung als Vorbote einer nahenden Rezession. „Aufgrund der bisherigen Prognosequalität sollten Börsianer die Warnung der inversen Kurve sehr Ernst nehmen“, mahnte Portfolio-Manager Thomas Altmann vom Vermögensberater QC Partners. Am Kryptowährungsmarkt richteten Investoren ihre Blicke auf die lang erwartete Aktualisierung der Software für die Kryptowährung Ethereum, das offenbar reibungslos verlief. Das sei aber erwartet worden, sagte Andreas Wölfl, Gründer der Zertifikate-Emittenten iMaps ETI. Daher nutzten einige Anleger die Rally der vergangenen Monate zu Gewinnmitnahmen. Die nach Bitcoin zweitwichtigste Cyber-Devise verbilligte sich um knapp sechs Prozent auf 1511 Dollar. Gefragt waren dagegen Eisenbahn-Betreiber wie Union Pacific oder Norfolk Southern, deren Papiere sich um bis zu 1,7 Prozent verteuerten. Rivale CSX konnte seine Anfangsgewinne jedoch nicht verteidigen und büßte 2,5 Prozent ein. Firmenchef James Foote geht in den Ruhestand. Die Konzerne legten den Tarifstreit mit ihren Beschäftigten bei und wendeten damit einen Streik ab. Dessen wirtschaftlicher Schaden wäre Experten zufolge in die Milliarden gegangen. „Das sind großartige Neuigkeiten“, kommentierte Analystin Ipek Ozkardeskaya von der Swissquote Bank. Eine weitere Störung der Lieferketten und zusätzlicher Preisdruck würden dadurch vermieden. Blick auf die Einzelwerte Netflix: Die Aktien des Streaming-Dienstes steigt im vorbörslichen Handel um 2,5 Prozent, nachdem Evercore die Aktien als „outperform“ eingestuft hat. Das Beratungsunternehmen stützt ihre Einschätzung auf die zusätzlichen Ertragsmöglichkeiten der Plattform durch das geplante werbefinanzierte Abonnement. Zusätzlich werden Beschränkungen für die gemeinsame Nutzung eines Accounts weiter verschärft. Acronic: Der Hersteller von Aluminiumprodukten bricht vorbörslich um 9,8 Prozent ein, nachdem das Unternehmen sein Jahresprognose aufgrund höher Produktions- und Energiekosten in Europa gesenkt hatte. Wynn Resorts: Die Credit Suisse hat den Casino- und Hotelbetreiber auf „outperform“ hochgestuft und bezeichnete Wynn als größte Erfolgsgeschichte in der Glücksspielbranche. Die Aktien steigen vorbörslich um 2,5 Prozent.

