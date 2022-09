Dow, S&P 500, Nasdaq Robuste US-Konjunktur schürt Angst vor erneuter starker Zinserhöhung –Wall Street schließt im Minus

Händler in New York

Ein Händler an der New York Stock Exchange bei der Arbeit.

Frankfurt, New York Die von robusten Konjunkturdaten geschürten Spekulationen auf weitere drastische US-Zinserhöhungen halten Anleger von der Wall Street fern. Der Dow Jones hat am Donnerstag nachgegeben. Der US-Leitindex verlor 0,6 Prozent auf 30.961,82 Punkte. Der technologielastige Nasdaq gab 1,4 Prozent auf 11.552,36 Punkte nach und der breit gefasste S&P 500 büßte 1,1 Prozent auf 3.901,35 Punkte ein.



„Die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen sind recht gut“, sagte Mabrouk Chetouane, Chef-Anlagestratege des Vermögensverwalters Natixis. Alles deute auf eine Zinserhöhung der Notenbank von 0,75 Prozentpunkten in der kommenden Woche hin. Die US-Einzelhändler steigerten ihre Umsätze im August überraschend, während in der vergangenen Woche weniger Amerikaner Arbeitslosenhilfe beantragten als gedacht.

Vor diesem Hintergrund erwarten einige Investoren sogar eine Zinserhöhung um einen vollen Prozentpunkt. „Wir gehen nicht davon aus, dass die Fed das tun wird“, sagte Naeem Aslam, Chef-Marktanalyst des Brokerhauses AvaTrade. „Es würde das Risiko deutlich vergrößern, dass die US-Wirtschaft in eine Rezession rutscht.“

„Inverse Zinskurve“ gilt als Vorbote einer Rezession

Anleihe-Investoren stellen sich bereits auf einen Abschwung ein. Weil sie vor allem kürzer laufende US-Anleihen aus ihren Depots werfen, stieg die Rendite der zweijährigen Bonds zeitweise auf ein 15-Jahres-Hoch von 3,879 Prozent. Ihre zehnjährigen Pendants warfen dagegen nur 3,463 Prozent an.

Top-Jobs des Tages Jetzt die besten Jobs finden und

per E-Mail benachrichtigt werden. Standort erkennen

Dieses Phänomen wird im Börsenjargon „inverse Zinskurve“ genannt weil länger laufende Papiere üblicherweise höher verzinst werden als kürzer laufende. Experten gilt diese Entwicklung als Vorbote einer nahenden Rezession. „Aufgrund der bisherigen Prognosequalität sollten Börsianer die Warnung der inversen Kurve sehr Ernst nehmen“, mahnte Portfolio-Manager Thomas Altmann vom Vermögensberater QC Partners.

Am Kryptowährungsmarkt richteten Investoren ihre Blicke auf die lang erwartete Aktualisierung der Software für die Kryptowährung Ethereum, das offenbar reibungslos verlief. Das sei aber erwartet worden, sagte Andreas Wölfl, Gründer der Zertifikate-Emittenten iMaps ETI. Daher nutzten einige Anleger die Rally der vergangenen Monate zu Gewinnmitnahmen. Die nach Bitcoin zweitwichtigste Cyber-Devise verbilligte sich um knapp sechs Prozent auf 1511 Dollar.

Gefragt waren dagegen Eisenbahn-Betreiber wie Union Pacific oder Norfolk Southern, deren Papiere sich um bis zu 1,7 Prozent verteuerten. Rivale CSX konnte seine Anfangsgewinne jedoch nicht verteidigen und büßte 2,5 Prozent ein. Firmenchef James Foote geht in den Ruhestand.

Die Konzerne legten den Tarifstreit mit ihren Beschäftigten bei und wendeten damit einen Streik ab. Dessen wirtschaftlicher Schaden wäre Experten zufolge in die Milliarden gegangen. „Das sind großartige Neuigkeiten“, kommentierte Analystin Ipek Ozkardeskaya von der Swissquote Bank. Eine weitere Störung der Lieferketten und zusätzlicher Preisdruck würden dadurch vermieden.

Blick auf die Einzelwerte

Netflix: Mit einer Kursrally um fünf Prozent hob sich Netflix an der Nasdaq positiv ab. Die Titel des Streaming-Anbieters zogen an, nachdem ihnen Evercore ISI eine positive Empfehlung ausgesprochen hatte. Analyst Mark Mahaney sieht vor allem enorme Chancen im günstigeren, werbefinanzierten Netflix-Abo, das 2023 starten soll. Zuletzt hatte der Streaming-König im hart umkämpften Markt zuschauen müssen, wie die Konkurrenz stärker wird.

Acronic: Der Hersteller von Aluminiumprodukten bricht vorbörslich um 9,8 Prozent ein, nachdem das Unternehmen sein Jahresprognose aufgrund höher Produktions- und Energiekosten in Europa gesenkt hatte.

Wynn Resorts: Die Credit Suisse hat den Casino- und Hotelbetreiber auf „outperform“ hochgestuft und bezeichnete Wynn als größte Erfolgsgeschichte in der Glücksspielbranche. Die Aktien steigen vorbörslich um 2,5 Prozent.

Adobe: Bei den Adobe-Anlegern kam es gar nicht gut an, dass der Softwarekonzern die Web-Design-Softwarefirma Figma übernehmen will. Die Bereitschaft, dafür rund 20 Milliarden US-Dollar zu zahlen, löste einen Kurseinbruch um 16,8 Prozent aus. Analysten bezeichneten den Preis als hoch. Kirk Materne vom Analysehaus Evercore ISI vermutete als Grund, dass Adobe mit der Übernahme vermeiden will, dass Figma zu einem starken Gegner wird.

Banken: Besser erging es den Banken, da sie etwa im Kreditgeschäft von höheren Zinsen profitieren können. In einem international starken Branchenumfeld zogen die Titel von Goldman Sachs und JPMorgan im Dow um bis zu 1,5 Prozent an. Analystin Magdalena Stoklosa von Morgan Stanley hält den positiven Zinseffekt in einer Branchenstudie für noch nicht angemessen gewürdigt.

Fedex: Der Post-Konkurrent Fedex hat im jüngsten Geschäftsquartal schlechter als erwartet abgeschnitten und seine Gewinnprognose für das Gesamtjahr zurückgezogen. In den drei Monaten bis Ende August sank der Betriebsgewinn im Jahresvergleich um rund 15 Prozent auf 1,19 Milliarden Dollar (1,19 Mrd Euro), wie Fedex am Donnerstag nach US-Börsenschluss auf Basis vorläufiger Zahlen mitteilte. Experten hatten mit einem deutlich besseren Ergebnis gerechnet. Auch der Umsatz blieb mit 23,2 Milliarden Dollar unter den Erwartungen. Die Aktie brach nachbörslich um 15 Prozent ein.



Mehr: Stimmungsumschwung bei Tech-Aktien: Neue Verkaufswelle droht