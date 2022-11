Dow, S&P 500, Nasdaq Schnäppchenjäger greifen an US-Börsen zu – Foot-Locker-Aktie steigt deutlich

Äußerungen von US-Notenbanken dämpfen Hoffnungen auf ein rasches Ende des Zinserhöhungszyklus. Doch die Märkte gewöhnen sich an ein Umfeld mit höheren Zinsen.

Anleger bleiben nervös. (Foto: Reuters) Wall Street

Frankfurt Schnäppchenjäger haben den US-Börsen zum Wochenschluss zu Gewinnen verholfen. Der Dow-Jones-Index der Standardwerte eröffnete am Freitag 0,6 Prozent fester bei 33.736 Punkten. Der breiter gefasste S&P 500 legte 0,8 Prozent zu auf 3968 Zähler. Der Index der Technologiebörse Nasdaq gewann 0,4 Prozent auf 11.187 Punkte.

Äußerungen von US-Notenbanken rückten dabei in den Hintergrund. So sagte der Präsident der Fed von St. Louis, James Bullard, dass die US-Notenbank ihre Zinsen weiter erhöhen müsse, weil bislang die straffere Geldpolitik nur „begrenzte Auswirkungen auf die Inflation“ habe. Das dämpfte Hoffnungen auf ein rasches Ende des Zinserhöhungszyklus. „Die Märkte gewöhnen sich an ein Umfeld mit höheren Zinsen“, sagte Paul Nolte, Fondsmanager bei Kingsview Asset Management.

Bei den Einzelwerten legten die Titel des Halbleiter-Ausrüsters Applied Materials 2,4 Prozent zu. Das Unternehmen rechnet im ersten Quartal mit mehr Umsatz als die Analysten und hofft auf ein Ende der Lieferengpässe.

Weitere Einzelwerte im Fokus:

Jetzt weiterlesen Erhalten Sie Zugriff zu diesem und jedem weiteren Artikel im Web und in unserer App für 4 Wochen kostenlos. Weiter Sie sind bereits registriert? Jetzt einloggen