Dow, S&P 500, Nasdaq Stimmung an der Wall Street nach Fed-Entscheidung gedämpft – US-Indizes verlieren leicht

Besonders wachstumsabhängige Konzerne wie Tesla, Microsoft und Meta gegeben nach. Die Fed hatte am gestrigen Mittwoch erneut den Leitzins um 75 Basispunkte erhöht.

Rezessionssorgen belasten die internationalen Märkte. (Foto: Reuters) Händler in New York

Frankfurt Die Stimmung an der Wall Street bleibt einen Tag nach der erneuten Zinskeule der US-Notenbank gedämpft. Der Dow-Jones-Index verlor am Donnerstag 0,4 Prozent auf 30.050 Punkte. Der breiter gefasste S&P 500 gab 0,7 Prozent auf 3763 Punkte nach. Der Index der Technologiebörse Nasdaq sank um ein Prozent auf 11.109 Zähler.

Die Fed hatte die Zinsen wie erwartet erneut um 75 Basispunkte angehoben und weitere Erhöhungen bis zum Jahresende signalisiert. Zinssensitive Bankaktien legten am Donnerstag leicht zu, während wachstumsabhängige Konzerne wie Tesla, Microsoft und die Facebook-Mutter Meta Platforms bis zu anderthalb Prozent nachgaben.

„Der kurzfristige Katalysator (für den Markt) werden die Gewinne des dritten Quartals sein. Wenn die Gewinne nicht so schlecht ausfallen wie derzeit erwartet, könnte dies eine erste Unterstützung für den Markt sein“, sagte Sam Stovall, Chief Investment Stratege bei CFRA Research.



