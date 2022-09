Dow, S&P 500, Nasdaq S&P steht vor schwärzestem September seit 20 Jahren – Nike-Aktie bricht ein

Die US-Konsumdaten belasten die Stimmung an der Wall Street. Die wichtigsten Indizes notieren am Ende der Handelswoche im Minus.

Rezessionssorgen belasten die Märkte. (Foto: Reuters) Händler in New York

New York Nach den Kursverlusten der vergangenen Wochen lässt der Verkaufsdruck an der Wall Street nur langsam nach. Wiederholte Zinserhöhungsängste bremsten die Erholung der US-Börse aus. Die Leitindizes Dow Jones verlor zur Eröffnung am Freitag 0,35 Prozent, der Nasdaq gab 0,37 Prozent nach und der S&P 500 0,2 Prozent nach. Ersterer notierte damit rund sieben Prozent unter dem Niveau vom Monatsbeginn und stand vor seinem schwärzesten September seit 20 Jahren.

„Derzeit ist am Markt ein Tauziehen im Gange“, sagte Börsen-Experte John Woolfitt vom Brokerhaus Atlantic. Auf der einen Seite seien Schnäppchenjäger auf der Pirsch. Auf der anderen Seite trennten sich Investoren von Werten, die aus ihrer Sicht im aktuellen Umfeld nicht mehr in das Portfolio passten.

