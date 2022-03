Dow, S&P 500, Nasdaq Ukraine-Krieg lastet auf Wall Street

Die Verhandlungen im Ukraine-Krieg schlägt auf die Stimmung der Anleger. Auch neue Konjunkturzahlen stehen im Fokus.

Die Wall Street ist weiter im Bann des Ukrainekriegs. (Foto: Reuters) Börse in New York

New York Die schleppenden Verhandlungen über eine Waffenruhe in der Ukraine halten US-Anleger von Käufen ab. Der Leitindizes Dow Jones, Nasdaq und S&P 500 fällt zur Eröffnung am Donnerstag um jeweils ein knappes halbes Prozent.

„Es ist Monats- und Quartalsende“, sagte Peter Cardillo, Chef-Volkswirt des Vermögensberaters Spartan. „Daher werden wir wohl eine Portfolio-Bereinigungen sehen. Darüber hinaus bereitet sich der Markt natürlich auf die US-Arbeitsmarktdaten am Freitag vor.“

Experten sagen für März den Aufbau von 490.000 Stellen außerhalb der US-Landwirtschaft voraus. Im Vormonat hatte das Plus bei 678.000 gelegen. Von den Zahlen versprechen sich Anleger Rückschlüsse auf das Tempo der erwarteten US-Zinserhöhungen.

Blick auf die Einzelwerte

Baidu: Zu den Verlierern an der Wall Street gehören erneut die US-Aktien chinesischer Firmen. So fallen die Aktien des Suchmaschinen-Betreibers Baidu und seiner Beteiligung iQIYI, eines Streaming-Anbieters, um 5,2 beziehungsweise 9,9 Prozent. Wegen eines Streits um den Zugang zu Unterlagen chinesischer Wirtschaftsprüfer setzte die US-Börsenaufsicht SEC Baidu den Angaben zufolge auf eine Liste von Firmen, denen ein Ausschluss von der US-Börse droht.

Expensify: Expensify-Aktien brechen um rund zwölf Prozent ein. Das Online-Spesenverwaltungsunternehmen hatte zuvor einen niedriger als erwarteten Quartalsgewinn und eine schwächer als erwartete Umsatzprognose für das laufende Quartal veröffentlicht. Novavax: Novavay fällt um 0,6 Prozent. Der Hersteller eines Covid-Impfstoffs hatte die EU-Aufsichtsbehörden gebeten, seinen Impfstoff für die Verwendung bei Teenagern freizugeben.