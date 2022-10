Dow, S&P 500, Nasdaq US-Anleger auf Richtungssuche – Arbeitsmarkt im Blick

Die Unsicherheit über die weiteren Zinsschritte der Fed macht die Wall Street-Börsianer vorsichtig. Viele warten gespannt auf die Ergebnisse des Beschäftigungsberichts der US-Behörden.

Frankfurt Aus Verunsicherung über das künftige Zinserhöhungstempo der Notenbank Fed halten sich Investoren mit Engagements an der Wall Street zurück. Die Leitindizes Dow Jones, Nasdaq und S&P 500 hielten sich zur Eröffnung am Donnerstag knapp im Plus

„Alle warten auf den Beschäftigungsbericht, der uns einen kleinen Eindruck davon geben wird, wie es um die Wirtschaft bestellt ist“, sagte Hugh Johnson, Chef-Volkswirt des Research-Hauses Johnson Economics. Experten erwarten, dass die US-Behörden am Freitag den Aufbau von 250.000 neuen Stellen im September bekannt geben.

Positiv werteten Börsianer die Erstanträge auf US-Arbeitslosenhilfe, die etwas höher als erwartet ausfielen und ihnen Hoffnungen auf behutsamere Zinserhöhungen der Fed machten.

Einzelwerte im Blick

Conagra: Der „Bertolli“-Anbieter zählte zu den Favoriten am US-Aktienmarkt mit einem Kursplus von 2,5 Prozent. Der Lebensmittelkonzern steigerte seinen Quartalsumsatz um überraschend starke 14,3 Prozent. Der Gewinn lag mit 0,57 Dollar ebenfalls über den Erwartungen.

