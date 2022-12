Dow, S&P 500, Nasdaq US-Anleger fürchten eine „leichte Rezession“ – chinesische Werte von schwachen Handelsdaten belastet

Die US-Börsen rechnen mit einem länger anhaltenden hohen Zinsniveau. Die Aktie von Tesla verliert infolge der chinesischen Handelsdaten ebenfalls deutlich.

Ein Straßenschild an der New York Stock Exchange. (Foto: Reuters) Wall Street

New York Sorgen um die globale Konjunktur nach pessimistischen Prognosen von Top-Bankern und schwachen Handelsdaten aus China haben die Stimmung an den US-Börsen am Mittwoch getrübt. Der Dow-Jones-Index der Standardwerte eröffnete 0,1 Prozent tiefer bei 33.556 Punkten. Der breiter gefasste S&P 500 gab 0,2 Prozent auf 3933 Zähler nach. Der Index der Technologiebörse Nasdaq notierte 0,5 Prozent im Minus bei 10.964 Stellen.

„Der Markt erkennt, dass die US-Notenbank Fed die Zinssätze möglicherweise länger als erhofft auf einem höheren Niveau halten muss“, sagte Jason Pride, Chef-Anleger des Vermögensverwalters Glenmede. „Und die Fed hat die Zinsen im Großen und Ganzen schon jetzt so weit angehoben, dass die Märkte von einer leichten Rezession ausgehen.“

