Dow, S&P 500, Nasdaq US-Anleger kaufen vor allem Technologiewerte

Frankfurt, New York Der US-Technologieindex Nasdaq legte am Dienstag deutlich. Offenbar erwarten Anleger mit Blick auf die bevrostehenden Quartalszahlen der großen Technologiewerte weitere Hinweise auf eine gesunde US-Wirtschaft. Das technologielastige Börsenbarometer Index legte um 1,5 Prozent zu, während der S&P 500 um 0,8 Prozent stieg. Der Dow Jones Industrial Average wies lediglich ein Plus von 121 Punkten oder 0,4 Prozent auf.

Von den Unternehmen, die am Dienstag vor der Börseneröffnung Zahlen vorlegen, übertrafen Coca-Cola, General Motors und United Parcel Service die Gewinnschätzungen der Analysten. General Electric und Invesco hingegen blieben hinter den Erwartungen zurück. Alphabet, Microsoft und Visa gehören zu den großen Unternehmen, die nach US-Börsenschluss berichten.

Die Kurse der US-Treasuries setzten ihren Aufwärtstrend fort, im Gegenzug fiel Rendite der zehnjährigen Staatsanleihen auf etwa 4,09 Prozent fiel. Der Dollar gab nach, nachdem Daten vom Dienstag gezeigt hatten, dass sich das Wachstum der Eigenheimpreise in den USA so stark wie nie zuvor verlangsamt hat, da die hohen Kreditkosten die Nachfrage dämpfen. Etwa ein Viertel der S&P 500-Unternehmen haben bisher ihre Ergebnisse veröffentlicht, wobei mehr als die Hälfte die Schätzungen übertroffen hat. Dennoch befürchten die Anleger, dass sich die Auswirkungen der Konjunkturabschwächung erst im weiteren Verlauf bemerkbar machen werden, nachdem die Daten für das verarbeitende Gewerbe und den Dienstleistungssektor am Montag gezeigt haben, dass die Straffung der Fed bereits begonnen hat, die Wirtschaft zu belasten. Die Zentralbank wird die Zinssätze nächste Woche anheben, und die Anleger beginnen zu spekulieren, dass sie sich dem Ende ihrer aggressiven Straffungskampagne nähern könnte. Top-Jobs des Tages Jetzt die besten Jobs finden und

„Die Anleger werden zuversichtlicher, dass sich die Inflation abschwächen wird, da die Verbraucher ihre massiven Käufe überdenken", sagte Edward Moya, ein leitender Marktanalyst bei Oanda. „Die Erwartungen für eine Zinserhöhung durch die Fed werden volatil bleiben, aber die Erwartung wächst, dass eine schwächere Wirtschaft die Fed nach der Februar-Sitzung eine Pause bei der Straffung der Geldpolitik machen lassen wird." Analysten erwarten auch eine Jumbo-Zinserhöhung von 75 Basispunkten durch die EZB am Donnerstag, obwohl viele Ökonomen inzwischen davon ausgehen, dass in der Eurozone eine Rezession eingesetzt hat. Daten vom Dienstag zeigen, dass sich das Vertrauen der deutschen Wirtschaft im Oktober verbessert hat, obwohl es weiterhin auf einem niedrigen Niveau bleibt, da Europas größte Wirtschaft auf einen schwierigen Winter zusteuert. Die Stimmung der US-Konsumenten hat sich im Oktober deutlicher eingetrübt als erwartet. Das Barometer für die Verbraucherlaune sank auf 102,5 Zähler von revidiert 107,8 Punkten im September, wie das Institut Conference Board am Dienstag zu seiner Umfrage mitteilte. Ökonomen hatten lediglich mit einem Rückgang auf 106,5 Zähler gerechnet. Chinesische Aktien erlebten nach dem historischen Ausverkauf vom Montag eine bescheidene Erholung. Die Machtergreifung von Präsident Xi Jinping hat Befürchtungen geweckt, dass eine konzentrierte Entscheidungsfindung das Wachstum schwächen und die geopolitische Lage destabilisieren könnte. „Wir halten uns im Moment vom chinesischen Markt fern, weil die politische Szene nicht günstig ist", sagte Laila Pence, Präsidentin von Pence Wealth Management, in einem Interview mit Bloomberg TV. „In den USA gibt es viel weniger Risiken und genauso viel Potenzial." Blick auf die Einzelwerte General Electric: Anleger kehren der Aktie nach einem Gewinneinbruch und einer Prognosesenkung den Rücken. Die Titel des US-Industriekonzerns geben 2,5 Prozent nach. Lieferengpässe, Inflationsdruck und eine Schwäche im Bereich der erneuerbaren Energien drückten den bereinigten Quartalsgewinn um 19 Prozent. Die Prognose für den bereinigten Gewinn im Gesamtjahr senkte GE auf 2,40 bis 2,80 Dollar je Aktie von 2,80 bis 3,50 Dollar. Coca-Cola: Die Aktien stiegen um 0,6 Prozent. Die Gewinne und Umsätze des Getränkeriesen übertrafen im dritten Quartal die Prognosen. Das Unternehmen hob auch seinen Ausblick für das Gesamtjahr an, da die Nachfrage stabil bleibt, obwohl es die Preise erhöht hat, um die höheren Ausgaben auszugleichen. JetBlue: Die Airline meldete einen Quartalsgewinn, da die gestiegene Nachfrage nach Reisen dazu beitrug, die steigenden Kosten auszugleichen. Das Ergebnis blieb jedoch hinter den Schätzungen zurück, und die Einnahmen entsprachen lediglich dem Konsens. Die Aktien gaben 5,6 Prozent nach. Xerox: Die Aktien des Bürogeräteherstellers fielen um fast 20 Prozent. Das Unternehmen hatte einen bereinigten Quartalsgewinn von 19 Cents pro Aktie gemeldet, während die Konsensschätzung bei 40 Cents lag. Xerox wurde durch steigende Kosten und Einschränkungen in der Lieferkette belastet. 3M: Der Mischkonzern meldete für das dritte Quartal einen Gewinn, der besser als erwartet ausfiel, aber der Umsatz des Mischkonzerns blieb hinter den Prognosen zurück. Aufgrund steigender Kosten und der Auswirkungen des starken US-Dollars senkte das Unternehmen seine Prognose für das Gesamtjahr. Die Aktie gab 0,8 Prozent nach. Qualtrics: Die Aktei kletterte um 6,2 Prozent nach oben. Der Hersteller von Kundenfeedback-Software legte bessere Quartalsergebnisse als erwartet vor und hob seine Prognose für das Gesamtjahr an. Mehr: Bank of America sieht Bitcoin auf dem Weg zum sicheren Hafen