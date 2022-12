Dow, S&P 500, Nasdaq US-Anleger sind vor Inflationsdaten und Zinsentscheid optimistisch

Anleger gehen davon aus, dass sich der Anstieg der Verbraucherpreise im November abgeschwächt hat. Die Kurse an der Wall Street legen zu.

Ein Straßenschild an der New York Stock Exchange. (Foto: Reuters) Wall Street

New York Die Aussicht auf weitere Hinweise für einen abnehmenden Preisdruck in den USA vor dem Zinsentscheid der US-Notenbank lässt Anleger an der Wall Street wieder zugreifen. Vor den mit Spannung erwarteten Inflationszahlen zogen der Dow-Jones-Index der Standardwerte und der breiter gefasste S&P 500 am Montag jeweils rund ein halbes Prozent auf 33.752 und 3955 Zähler an. Der Index der Technologiebörse Nasdaq lag leicht fester bei 11.035 Punkten.

Börsianer rechnen damit, dass sich der Anstieg der US-Verbraucherpreise im November auf 7,3 Prozent von 7,7 Prozent im Vormonat abgeschwächt hat. Damit könnten die am Dienstag anstehenden Inflationsdaten die Spekulationen auf ein langsameres Tempo bei den Zinserhöhungen weiter verstärken. Börsianer erwarten für Mittwoch mehrheitlich eine Zinserhöhung um einen halben Prozentpunkt, nach vier Jumbo-Zinsschritten der Fed von 0,75 Prozent in Folge. Ein etwas schwächer als erwarteter Rückgang beim Anstieg der Erzeugerpreise hatte die Kurse an der Wall Street vor dem Wochenende belastet.

