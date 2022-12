Dow, S&P 500, Nasdaq US-Anleger warten auf das Ende der Zinserhöhungen – Techwerte notieren im Minus

Auch die Stichwahl im Bundesstaat Georgia ist an der Wall Street im Fokus. Der Industriekonzern General Electric kann nach einer Kaufempfehlung deutlich zulegen.

Ein Straßenschild an der New York Stock Exchange. (Foto: Reuters) Wall Street

New York Zinssorgen haben die US-Börsen auch am Dienstag belastet. Der Dow-Jones-Index der Standardwerte eröffnete den Handel am Dienstag kaum verändert bei 33.937 Punkten. Der breiter gefasste S&P 500 und der technologielastige Nasdaq-Index gaben jeweils 0,1 Prozent auf 3997 beziehungsweise 11.228 Zähler nach.

„Die Anleger sind hin- und hergerissen zwischen den weiterhin steigenden Zinsen und der Aussicht auf das Ende der Erhöhungen“, sagte Rick Meckler, Partner bei Cherry Lane Investments. „Es ist die Angst vor einer Rezession.“ Zuletzt hatten überraschend starke Konjunkturdaten die Sorge verstärkt, dass die US-Notenbank die Zinssätze noch länger erhöhen könnte, als erwartet.

