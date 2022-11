Dow, S&P 500, Nasdaq US-Anleger ziehen sich vor Fed-Entscheid zurück – Tupperware-Aktie stürzt um 45 Prozent ab

Klingende Kassen bei der Dating-App „Tinder“ kamen bei Anlegern der Betreiber-Firma Match gut an. Match-Aktien schossen deutlich nach oben.

Die amerikanische Flagge an der New York Stock Exchange. (Foto: AP) Blick auf die Wall Street

New York Wenige Stunden vor dem Zinsentscheid der US-Notenbank sind die Anleger an der Wall Street am Mittwoch auf der Hut geblieben. Der Dow-Jones-Index der Standardwerte verlor 0,3 Prozent auf 32.544 Punkte. Der breiter gefasste S&P 500 und der Index der Technologiebörse Nasdaq standen je 0,5 Prozent tiefer bei 3838 und 10.837 Zählern. Im Kampf gegen die Inflation gehen Börsianer fest vom vierten XXL-Zinsschritt der US-Währungshüter von 0,75 Prozentpunkten in Folge aus.

Im Fokus stehen daher Signale, die auf eine geringere Zinserhöhung im Dezember hindeuten könnten. Überraschend starke Zahlen vom Arbeitsmarkt hatten am Dienstag solche Spekulationen jedoch gedämpft. Die Unternehmen haben einer Umfrage zufolge im Oktober weitaus mehr Stellen geschaffen als erwartet. Unter dem Strich entstanden 239.000 Jobs, wie der Personaldienstleister ADP am Mittwoch zu seiner Firmenumfrage mitteilte.

