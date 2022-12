 Dow, S&P 500, Nasdaq: US-Börsen beenden nach Preisdaten die Handelswoche im Minus

Die Erzeugerpreise gingen nicht so stark zurück wie erwartet. Beobachter erwarten, dass die Daten die Zinsentscheidung der US-Notenbank beeinflussen können.

Ein Straßenschild an der New York Stock Exchange. (Foto: Reuters) Wall Street

New York Nach Daten zu US-Erzeugerpreisen haben die New Yorker Börsen im Minus geschlossen. Der Dow-Jones-Index der Standardwerte ging am Freitag 0,9 Prozent tiefer auf 33.476 Punkten aus dem Handel. Der technologielastige Nasdaq gab 0,7 Prozent auf 11.004 Punkte nach. Der breit gefasste S&P 500 büßte 0,7 Prozent auf 3934 Punkte ein.

Die Erzeugerpreise stiegen langsamer und die Jahresrate hat mit 7,4 Prozent den niedrigsten Wert seit Mitte letzten Jahres erreicht. Von Reuters befragte Ökonomen hatten nach den nach aufwärts revidierten 8,1 Prozent im Oktober mit einem etwas stärkeren Rückgang auf 7,2 Prozent gerechnet.

Die Erzeugerpreise gelten ab Fabriktor - also bevor die Produkte weiterverarbeitet oder gehandelt werden. Aus ihnen lassen sich frühe Signale für die Entwicklung der Verbraucherpreise ablesen. Diese sind wiederum ein wichtiger Faktor, der die Zinsentscheidungen der US-Notenbank Fed in der kommenden Woche beeinflussen könnte.

