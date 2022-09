Dow, S&P 500, Nasdaq US-Börsen erholen sich schnell von Kursrutschen nach Fed-Entscheid

Die neuerliche Zinserhöhung der US-Notenbank Fed erschreckt die Wall Street nur kurz. Rüstungskonzerne profitieren von Putins angekündigter Teilmobilisierung.

Rezessionssorgen belasten die internationalen Märkte. (Foto: Reuters) Händler in New York

Frankfurt Die US-Börsen haben mit Kursrückgängen auf die erneute Zinserhöhung der Federal Reserve reagiert, diese aber nach kurzer Zeit wieder aufgeholt. Der Index der Technologiebörse Nasdaq stieg nach einem anfänglichen Minus von 1,8 Prozent sogar deutlich über den Wert des Handelsstarts und lag um 21 Uhr deutscher Zeit mit 0,9 Prozent im Plus bei rund 11.500 Punkten.

Die US-Notenbank hebt ihren Leitzins zum dritten Mal in Folge deutlich um 0,75 Prozentpunkte an. Analysten hatten diesen Schritt überwiegend erwartet. Denn das Inflationsproblem in den USA erweist sich mit einer Preissteigerungsrate von zuletzt 8,3 Prozent als hartnäckiger als gedacht.

Auch die anderen Indizes erholten sich nach einem kurzfristigen Kursrutsch. Der Dow-Jones-Index der Standardwerte verlor kurz nach dem Fed-Entscheid gut ein Prozent auf rund 30.450 Punkte. Der breiter gefasste S&P 500 fiel zunächst um 1,5 Prozent auf etwas über 3800 Punkte. Beide drehten später wieder ins Plus.

