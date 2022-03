Dow, S&P 500, Nasdaq US-Börsen: Erholung geht weiter – Dow nahe 35.000 Punkten

Börse in New York

New York Die Wall Street ist mit Gewinnen in die neue Woche gestartet. Der US-Leitindex erhöhte sich am Montag um 0,3 Prozent auf 34.955 Punkte. Der technologielastige Nasdaq rückte 1,3 Prozent auf 14.354 Zähler vor und der breit gefasste S&P 500 legte 0,7 Prozent auf 4575 Punkte zu.

Ein deutlicher Rückgang beim Ölpreis setzte unterdessen die Branche unter Druck. Die Ölkonzerne Exxon und Chevron gaben drei und 1,9 Prozent nach, weil Anleger am Rohölmarkt auf eine sinkende Nachfrage setzten, nachdem die chinesische Wirtschafts- und Finanzmetropole Shanghai wegen erneut steigender Corona-Zahlen einen Lockdown verhängt hat. Die Ölsorte Brent aus der Nordsee verbilligte sich um gut neun Prozent auf 109 Dollar je Barrel (159 Liter). Der Preis für US-Rohöl WTI gab ebenfalls gut neun Prozent auf 103,25 Dollar nach.

Auch der Banksektor geriet unter die Räder, nachdem die Aussicht auf höhere Zinsen in den vergangenen Tagen für Rückenwind gesorgt hatte. Die Experten von Morgan Stanley stuften die US-Banken herab und begründeten den Schritt damit, dass die erwarteten Zinsschritte der US-Notenbank Fed bereits eingepreist seien.

Blick auf die Einzelwerte

Tesla: Ein geplanter Aktiensplit sorgt bei Tesla für Rückenwind. Die Aktien des Elektroauto-Bauers schlossen 7,2 Prozent fester bei 1084 Dollar. Das Unternehmen will sich bei der kommenden Hauptversammlung die Zustimmung der Investoren einholen, um die Anzahl der Aktien zu erhöhen und sie damit optisch billiger zu machen.

Apple: Bei den Einzelwerten setzte die Aussicht auf Produktionskürzungen für iPhones und AirPods dem Elektronikkonzern zu. Die Apple-Aktien gaben zunächst um bis zu 1,6 Prozent nach, schafften es zum Handelsschluss aber noch auf ein Plus von einem halben Prozent. Der Zeitung „Nikkei“ zufolge will der US-Technologiekonzern wegen geringerer Nachfrage in Folge des Ukraine-Kriegs und hoher Inflation die Produktion von iPhones und AirPods herunterfahren.

Plantronics: HP Inc will den Headset-Hersteller für 3,3 Milliarden Dollar oder 40 US-Dollar je Aktie übernehmen. Die Transaktion soll ausschließlich in bar abgewickelt werden. Plantronics-Papiere schossen daraufhin um 52,6 Prozent auf 39,99 Dollar nach oben. Die Anteile des Laptop- und Druckerherstellers HP sanken dagegen um 2,7 Prozent.

Altria: Die Aktien von Altria büßten nach einem Bericht im „Wall Street Journal“ über Pläne des US-Einzelhandelskonzerns Walmart 3,0 Prozent ein, während Philip Morris 1,5 Prozent verloren. Wie es unter Berufung auf informierte Personen heißt, will Walmart in einigen Geschäften in Staaten wie Kalifornien, Florida, New Mexico und Arkansas keine Zigaretten mehr verkaufen. Ganz aufgeben wolle Walmart den Zigarettenverkauf aber nicht.

