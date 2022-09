Dow, S&P 500, Nasdaq US-Börsen fallen wegen Wachstumssorgen auf tiefsten Stand seit fast zwei Jahren

Viele Aktienanleger ziehen sich aus Furcht vor einer Rezession in den USA zurück. Der Ölpreis gibt deutlich nach. Dagegen steigt der Dollar auf den höchsten Stand seit 22 Jahren.

Viele Anleger haben im Zuge der Fed-Zinserhöhungen ihre Aktien verkauft. (Foto: Corbis Historical/Getty Images) Wall Street bei Nacht

Frankfurt Die Talfahrt an den US-Börsen hat sich am Freitag beschleunigt. Von Rezessionsängsten geplagte Investoren zogen bei riskanten Anlagen die Reißleine und schickten die Kurse an den Aktienmärkten auf die niedrigsten Stände seit knapp zwei Jahren. Der Ölpreis rauschte auf ein Acht-Monats-Tief, während die Weltleitwährung Dollar ein 22-Jahres-Hoch erklomm.

Der Dow-Jones-Index der Standardwerte fiel um 2,4 Prozent auf 29.356 Punkte - damit lag er mehr als 20 Prozent unter seinem Rekordstand von Anfang Januar. Für charttechnisch orientierte Anleger ist das ein schlechtes Omen und markiert bei einem entsprechenden Schlussstand den Eintritt in einen sogenannten Bärenmarkt, in dem Pessimisten das Ruder übernehmen. Der breiter gefasste S&P 500 hatte diesen Punkt bereits im Juni erreicht und verlor 2,5 Prozent auf 3662 Punkte. Der Index der Technologiebörse Nasdaq sackte ebenso stark auf 10.835 Zähler ab.

