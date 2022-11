Dow, S&P 500, Nasdaq US-Börsen geben leicht nach – Stimmung der Verbraucher gesunken

Anleger sind mit neuen Daten zur Stimmung der Konsumenten konfrontiert. Die wichtigsten Aktienindizes an der Wall Street notieren am Dienstag leicht im Minus.

Ein Straßenschild an der New York Stock Exchange. (Foto: Reuters) Wall Street

New York Die US-Anleger zeigen sich vorsichtig angesichts von Spekulationen über Chinas Corona-Politik. Der Dow-Jones-Index der Standardwerte verlor im Handelsverlauf 0,3 Prozent und notierte bei 33.734 Punkten. Der breiter gefasste S&P 500 gab um 0,2 Prozent nach, der Index der Technologiebörse Nasdaq fiel um 0,4 Prozent.

„Die Proteste der letzten Tage aufgrund der Rekordzahlen bei den Covid-Fällen und der Verschärfung der Restriktionen hätten in beide Richtungen gehen können, was die Anleger am Montag extrem beunruhigt hat“, sagte Craig Erlam, Marktanalyst beim Handelshaus Oanda. Die Reaktion der chinesischen Regierung habe zwar Hoffnungen auf eine Lockerung ihrer strengen Corona-Politik geweckt, aber „der Weg von Null-Covid zu Null-Beschränkungen wird lang und voller Schlaglöcher und Hürden sein.“

