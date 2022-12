Dow, S&P 500, Nasdaq US-Börsen im Minus – Tesla-Aktie verliert rund sechs Prozent

US-Anleger nehmen derzeit überwiegend Gewinne mit und justieren ihre Portfolios neu. Die wichtigsten US-Aktienindizes geben zum Wochenauftakt nach.

Ein Straßenschild an der New York Stock Exchange. (Foto: Reuters) Wall Street

New York Investoren an der Wall Street halten sich zurück. Der Dow-Jones-Index der Standardwerte gibt im Handelsverlauf am Montag um rund ein Prozent auf 34.030 Punkte nach. Der breiter gefasste S&P 500 sowie der technologielastige Nasdaq sanken um je 1,6 Prozent.

Überraschend starke US-Arbeitsmarktdaten hatten bei US-Anlegern bereits am Freitag neue Zinsängste ausgelöst und die Wall Street belastet. „Wir hatten eine schöne Rally, und das gibt den Anlegern die Möglichkeit, Gewinne mitzunehmen und ihr Portfolio zum Jahresende hin neu zu justieren“, konstatierte Cardillo. „Ich glaube nicht, dass dies der Beginn eines Abwärtstrends ist, sondern eher eine kleine Pause.“

Am Montag haben die Anleger neue Konjunkturdaten zu verarbeiten: Die US-Industrie hat im Oktober ein größeres Auftragsplus eingefahren als erwartet. Die Bestellungen stiegen zum Vormonat um 1,0 Prozent, wie das Handelsministerium in Washington am Montag mitteilte.

