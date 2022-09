Dow, S&P 500, Nasdaq US-Börsen legen zu – Biogen-Aktie steigt um bis zu 43 Prozent

Nach mehreren Verlusttagen in Folge fassen die Anleger an der Wall Street wieder Mut und kaufen zu. Extrem gefragt sind die Aktien der Pharmakonzerne.

New York Nach mehreren Verlusttagen in Folge kehren Anleger an die Wall Street zurück. Mut machte ihnen am Mittwoch das vorläufige Ende des Ausverkaufs bei US-Staatsanleihen. Ein Kursrutsch bei Apple dämpfte ihre Kauflaune am Mittwoch allerdings.

Der US-Standardwerteindex Dow Jones stieg um 1,5 Prozent auf 29.583 Punkte. Der breit gefasste S&P 500 und der technologielastige Nasdaq rücken ähnlich stark vor. Gleichzeitig drückten die Käufe bei den US-Bonds die Rendite der zehnjährigen Titel auf 3,7672 Prozent, nachdem sie zuvor auf ein 14-Jahres-Hoch von 4,019 Prozent gestiegen waren.

Könne der Aktienmarkt seine Gewinne verteidigen, fragte Hugh Johnson, Chef-Volkswirt des Research-Hauses Johnson Economics. "Nun, vielleicht für ein paar Tage. Angesichts der wachsenden Sorgen um die Konjunktur können wir den Ausdruck 'über den Berg' noch nicht verwenden."

