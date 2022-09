Dow, S&P 500, Nasdaq US-Börsen legen zu – Biogen-Aktie steigt zeitweise um fast 40 Prozent

Nach mehreren Verlusttagen in Folge fassen die Anleger an der Wall Street wieder Mut und kaufen zu. Extrem gefragt ist die Aktie des Pharmakonzerns Biogen.

Die Nervosität an den internationalen Finanzmärkten ist derzeit groß. (Foto: Reuters) Händler in New York

New York Die US-Börsen erholten sich am Mittwoch. Die Leitindizes Dow Jones, S&P 500 und die Technologiebörse Nasdaq legten im Handelsverlauf jeweils rund ein Prozent zu. Die Aktien von Apple rutschten allerdings um drei Prozent ab. Der Nachrichtenagentur Bloomberg zufolge strich der Elektronik-Konzern seine Pläne, die Produktion des iPhone 14 in der zweiten Jahreshälfte zu steigern.

„Jede Schwäche bei der Nachfrage von Apple-Produkten hat große Auswirkungen auf andere Bereiche wie Computerchips und sogar die Aussichten für den Einzelhandel“, sagte Patrick Armstrong, Chef-Anleger des Vermögensverwalters Plurimi. Die Papiere von Apple-Zulieferern wie Qualcomm, Skyworks oder Cirrus fielen zeitweise um jeweils etwa zwei Prozent.

