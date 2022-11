Dow, S&P 500, Nasdaq US-Börsen mit Verlusten – Produktionsprobleme belasten Apple-Aktie

Ein Straßenschild an der New York Stock Exchange.

New York Der Dow-Jones-Index der Standardwerte gab am Montag im Handelsverlauf um rund ein Prozent nach und fiel auf 34.001 Punkte. Der breiter gefasste S&P 500 und der technologielastige Nasdaq-Index verloren jeweils ebenfalls etwa ein Prozent.

Auch wenn es nach dem Wochenende keine Anzeichen für erneute Proteste in Peking oder Shanghai gab, sorgten sich Investoren über das chinesische Wirtschaftswachstum sowie über die Auswirkungen der Unruhen und der strikten Null-Covid-Politik auf globale Lieferketten.

Die Straßenproteste gegen die Null-Covid-Politik untergraben zurzeit die Marktstimmung, wie die Analysten der Rabobank konstatierten. Dies bekam auch die Apple-Aktie zu spüren, die in der Spitze mehr als zwei Prozent abrutschte. Investoren fürchten eine stärkere Einschränkung von höherwertigen iPhone-14-Modellen.

Einem Bericht der Agentur Bloomberg zufolge droht Apple in diesem Jahr aufgrund von Produktionsproblemen ein Ausfall von sechs Millionen iPhone-Pro-Modellen. Dem Konzern machen vor allem die Unruhen im größten iPhone-Werk des Zulieferers Foxconn zu schaffen.

Jetzt die besten Jobs finden und per E-Mail benachrichtigt werden.

Dagegen zogen die Aktien des Onlinehändlers Amazon bis zu rund drei Prozent an. Einem Bericht zufolge werden die Ausgaben am sogenannten „Cyber-Monday“, dem wichtigsten Einkaufstag in den USA für Onlinehändler, einen Rekordwert von 11,2 Milliarden Dollar erreichen.

Die Titel der chinesischen E-Commerce-Plattform Pinduoduo sprangen nach überraschend starken Quartalsumsätzen sogar um rund 15 Prozent nach oben. Die Coronaabriegelungen in der Volksrepublik schürten die Interneteinkäufe im Land weiter an.

US-Börsenexperte Koch: „Chinas Null-Covid-Politik belastet die Wall-Street“

Blick auf weitere Einzelwerte

Philip Morris: Die Aktie des Marlboro-Herstellers Philip Morris (PMI) notiert im Handelsverlauf im Minus. Der US-Konzern will den schwedischen Tabakkonzern Swedish Match nach der milliardenschweren Übernahme von der Börse nehmen. Philip Morris halte nun 93 Prozent an Swedish Match, sagte Konzernchef Jacek Olczak am Montag.

Dies ermögliche es, die restlichen ausstehenden Anteile zu erwerben und ein Delisting von Swedish Match zu beantragen. Philip Morris hatte im Mai ein Übernahmeangebot in Höhe von 16 Milliarden Dollar für die Schweden abgegeben. Der US-Konzern will mit der Übernahme seine Präsenz auf dem schnell wachsenden Markt für rauchlose Tabakprodukte ausbauen. Swedish Match bietet unter anderem Kautabak an.

Univar: Die Aktie des US-Chemikalienhändlers Univar legt am Montag zeitweise um rund vier Prozent zu. Die Verhandlungen des deutschen Großkonzerns Brenntag über eine mögliche Übernahme des US-Rivalen Univar stimmen US-Anleger offenbar zuversichtlich. Brenntag-Titel hingegen gaben knapp zehn Prozent nach. Der Grund sei die mangelnde Klarheit über den Preis, die Finanzierung sowie die Logik hinter dem Deal, sagte ein Börsianer.

Brenntag habe bisher auf organisches Wachstum gesetzt. Die Firma erklärte zwar im November, sie wolle ihre Position auch durch Zukäufe weiter ausbauen. „Aber wir erwarteten kleine bis mittelgroße Deals und nicht, dass die Nummer eins in der Distribution von Chemikalien die Nummer zwei übernimmt“, schrieb Markus Mayer, Analyst bei der Investmentbank Baader Helvea. Er erwarte zwar nicht, dass sich das Brenntag-Management für eine übermäßig teure Transaktion entscheide. Die Anleger seien aber vorsichtig, weil eine derart große Übernahme Eigenkapitalzuführungen erfordern könnte.

Meta: Die Aktie des US-Konzerns Meta gibt am Montag zeitweise um knapp zwei Prozent nach. Wegen des laxen Umgangs mit Nutzerdaten wird das Onlinenetzwerk Facebook, das zum US-Konzern Meta gehört, zu einer weiteren millionenschweren Strafe verdonnert. Facebook müsse 265 Millionen Euro zahlen, weil im vergangenen Jahr einer Untersuchung zufolge persönliche Daten abgegriffen und online verfügbar gemacht wurden, teilte die irische Datenschutzbehörde DPC am Montag mit.

Das ist die vierte Strafe der Behörde gegen ein Unternehmen des US-Konzerns Meta, zu dem neben Facebook auch die Fotoplattform Instagram und der Messengerdienst WhatsApp gehören. Weitere 13 Verfahren sind bei der DPC anhängig. Bislang hat die Behörde Meta Strafen von insgesamt einer knappen Milliarde Euro aufgebrummt.

Rohstoffe und Devisen

Die Ölpreise sind am Montag zunächst gefallen und haben damit an die Verluste der vergangenen Woche angeknüpft, erst am Abend fingen sie sich wieder. Zum Wochenauftakt habe die Sorge vor der weiteren Entwicklung in China die Notierungen zwischenzeitlich unter Druck gesetzt, hieß es von Marktbeobachtern.

Am Abend kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent rund 83 US-Dollar. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) lag bei gut 77 Dollar.

Die Unsicherheit setzte auch Kryptowährungen zu. Der Bitcoin fiel zeitweise um rund zwei Prozent auf 16.162 Dollar. „Alles, was mit Risiko zu tun hat, fassen Investoren mit spitzen Fingern an“, sagte Analyst Timo Emden von Emden Research.

Mehr: „Die langfristigen Aussichten für Anleger sind so gut wie seit über zehn Jahren nicht“