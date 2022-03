Dow, S&P 500, Nasdaq US-Börsen nach bester Woche seit 2020 im Minus – Anleiherenditen steigen

Der S&P 500 notiert mittlerweile über dem Niveau zu Beginn des Ukrainekriegs. Doch die Anleger in den USA trauen der Entwicklung noch nicht.

Die US-Märkte reagieren weiterhin verunsichert. (Foto: Reuters) Börse in New York

Düsseldorf Der US-Aktienmarkt kann zunächst nicht an die stärkste Börsenwoche seit 2020 anknüpfen. Der marktbreite Leitindex S&P 500 liegt am Montag im Verlauf 0,3 Prozent niedriger, nachdem er in der Vorwoche mehr als sechs Prozent zugelegt hatte. Das war die beste Wochen-Performance seit November 2020.

Auch die anderen beiden großen Indizes geben am Montag zunächst nach: Der Dow Jones Industrial der Standardwerte verliert 0,5 Prozent, der Index der Technologiebörse Nasdaq gibt um rund ein Prozent nach.

Bislang sind Marktbeobachter noch uneinig darüber, ob die Erholung der Aktienkurse und die geringeren Schwankungen von Dauer sind. Der S&P 500 liegt aktuell leicht über dem Niveau von vor dem Einmarsch Russlands in der Ukraine am 24. Februar.

„Heute wird nur verdaut, was letzte Woche passiert ist und der Markt versucht herauszufinden, ob diese Erholung von Dauer ist oder nicht“, sagte Robert Pavlik, Portfolio-Manager bei Dakota Wealth Management.

Die Hoffnung auf eine diplomatische Lösung und die niedrigerer Bewertungen ziehen Anleger an. Zu sehen ist das unter anderem am technischen Angst-und-Gier-Indikator des S&P 500. Der ist auf 35 Prozent angestiegen und hat somit den Bereich der extremen Angst der Vorwoche von 15 Prozent wieder verlassen. Allerdings bleiben viele Anleger vorsichtig. Das Put/Call-Verhältnis der institutionellen Investoren an der Terminbörse CBOE liegt auf einem neutralen Niveau. Bei den US-Privatanleger sind 50 Prozent pessimistisch (bearish) eingestellt, nur 22,5 Prozent sind optimistisch (bullish). Das Bulle-Bär-Verhältnis zeigt dadurch mit minus 27 Prozent einen starken Überhang der Bären an. Steigende Renditen am Anleihemarkt Die Rendite der zweijährigen US-Staatsanleihen ist am Montag das erste Mal seit Mai 2019 über die Marke von zwei Prozent gestiegen. Die Zinsen der Papiere, die empfindlicher auf geldpolitische Änderungen der US-Notenbank Fed reagieren als längerfristige Titel, stiegen um fast neun Basispunkte auf 2,02 Prozent. Anfang März hatte dieser Wert noch bei 1,3 Prozent gelegen. „Wir sehen, dass die zweijährigen Renditen ziemlich schnell auf die Markterwartungen von weiteren Zinserhöhungen reagieren“, sagte Greg Faranello, Leiter des US-Zinshandels und der Strategie bei AmeriVet Securities, dem Finanzdienst Bloomberg. Da die Unternehmen versuchen, die aktuellen Zinssätze zu sichern, „stehen die Sterne gut für einen Ausbruch nach oben bei den langfristigen Renditen. Der Ölpreis steigt weiter, die Inflation wird nicht sinken und die geldpolitische Straffung wird kommen.“ Die Rendite der zehnjährigen US-Staatsanleihen stieg auf 2,24 Prozent, die 30-jährigen Treasuries auf 2,48 Prozent. Damit lagen sie nur knapp unter den Höchstständen der vergangenen Woche, als die Fed ihren Leitzins zum ersten Mal seit 2018 angehoben hatte. >> Lesen Sie dazu: Renditen steigen deutlich: „Mehrfacher Nackenschlag“ für Zinspapiere Blick auf die Einzelwerte Zu den Gewinnern zählen am Montag Öl-Aktien wie Occidental Petroleum und Marathon Oil, deren Kurse um zehn und sieben Prozent anzogen. Sie profitierten vom wieder steigenden Ölpreis. Kurz nach Handelsbeginn in New York am Nachmittag europäischer Zeit kostete ein Barrel der US-Sorte WTI fast sechs Prozent mehr als am Vortag. Boeing: Die Aktien des Flugzeugbauers geben um mehr als fünf Prozent nach. Auslöser ist der Absturz eines Passagierflugzeugs der China Eastern Airlines in den Bergen Südchinas mit 132 Personen an Bord. Bei dem verunglückten Flugzeug handelte es sich nach Angaben von Flightradar24 um eine sechs Jahre alte Boeing 737-800, ein Vorgängermodell der 737 MAX. Alleghany: Berkshire Hathaway, die Investmentfirma von Warren Buffett, will die US-Versicherungsholding für 11,6 Milliarden Dollar übernehmen. Berkshire bietet den Aktionären 848,02 Dollar je Aktie, wie das Unternehmen mitteilte. Die Alleghany-Aktie zieht daraufhin um knapp 25 Prozent auf 845 Dollar an. Guess: Ein zusätzlicher beschleunigter Aktienrückkauf im Volumen von 175 Millionen Dollar ermuntert Anleger zum Einstieg bei der für ihre Jeans bekannten Modefirma. Die Guess-Aktien steigen um rund zwei Prozent. Das Unternehmen hat nach eigenen Angaben in den vergangenen drei Jahren eigene Anteilsscheine im Volumen von 378 Millionen Dollar oder 28 Prozent des Grundkapitals zurückgekauft. Nielsen: Eine zurückgewiesene Übernahme-Offerte brockt Nielsen den größten Kurssturz seit dreieinhalb Jahren ein. Die Aktien des Ermittlers von TV-Quoten fällt um rund zehn Prozent. Ein Konsortium von Finanzinvestoren hat dem Unternehmen zufolge 25,40 Dollar je Aktie geboten. Der Verwaltungsrat lehnte dies einstimmig als zu gering. Mehr: Kaufen, verkaufen oder aussitzen? Wie sich Anlageprofis in Krisenzeiten aufstellen