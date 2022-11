Dow, S&P 500, Nasdaq US-Börsen notieren kaum verändert – Stimmung der Verbraucher gesunken

Neue Daten zur Stimmung der Konsumenten lässt die Anleger kalt. Die wichtigsten Aktienindizes an der Wall Street notierten wenig verändert.

Ein Straßenschild an der New York Stock Exchange. (Foto: Reuters) Wall Street

Frankfurt Die US-Börsen haben sich am Dienstag im Handelsverlauf kaum bewegt. Der Dow-Jones-Index der Standardwerte stieg zwischenzeitlich um 0,2 Prozent auf 33.897 Punkte. Der technologielastige Nasdaq 100 fiel zeitweise um 0,1 Prozent. Der breit gefasste S&P 500 legte um 0,3 Prozent auf 3973 Punkte zu.

Dabei hat sich die Stimmung der US-Konsumenten im November eingetrübt. Das Barometer für die Verbraucherlaune sank auf 100,2 Zähler von revidiert 102,2 Punkten im Oktober, wie das Institut Conference Board am Dienstag zu seiner Umfrage mitteilte. Ökonomen hatten mit einem noch stärkeren Rückgang auf 100,0 Zähler gerechnet.

Der noch immer recht hohe Preisdruck in den USA gilt als Stimmungsbremse, da er die Kaufkraft der Verbraucher drückt. Die Notenbank Fed will mit Zinserhöhungen verhindern, dass sich die Erwartung einer anhaltend hohen Inflation in den Köpfen der Amerikaner festsetzt.

