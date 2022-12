 Dow, S&P 500, Nasdaq: US-Börsen öffnen nach Preisdaten leicht im Minus

Die Erzeugerpreise gingen nicht so stark zurück wie erwartet. Beobachter erwarten, dass die Daten die Zinsentscheidung der US-Notenbank beeinflussen können.

New York Die Daten zu US-Erzeugerpreisen haben die Stimmung an der Wall Street am Freitag getrübt. Der Dow-Jones-Index der Standardwerte eröffnete 0,1 Prozent tiefer bei 33.747 Punkten. Der breiter gefasste S&P 500 verlor 0,2 Prozent auf 3954 Zähler. Der Index der Technologiebörse Nasdaq bröckelte um 0,4 Prozent auf 11.038 Punkte ab.

Die Erzeugerpreise, die im November etwas weniger als erwartet zurückgingen, gelten als ein früher Signal für die Entwicklung der Verbraucherpreise. Diese sind wiederum ein wichtiger Faktor, der die Zinsentscheidungen der US-Notenbank Fed in der kommenden Woche beeinflussen könnte. „Die Daten sind enttäuschend und zeigen, dass wir in der Tretmühle der Inflation feststecken, und es überrascht mich nicht, dass der Markt jetzt ausverkauft wird“, sagte Robert Pavlik, Portfoliomanager beim Vermögensverwalter Dakota Wealth.

