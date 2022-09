Dow, S&P 500, Nasdaq US-Börsen reagieren mit Verlusten auf die erneute Zinserhöhung der Fed

Die Leitindizes in den USA lagen am Mittwoch zunächst höher – dann kam der Zinsentscheid der Fed. Rüstungskonzerne profitieren von Putins angekündigter Teilmobilisierung.

Frankfurt Die US-Börsen haben mit Kursrückgängen auf die erneute Zinserhöhung der Federal Reserve reagiert. Die US-Notenbank hebt ihren Leitzins zum dritten Mal in Folge um 0,75 Prozentpunkte an. Analysten hatten diesen Schritt zwar überwiegend erwartet – Anleger nahmen ihn dennoch überwiegend negativ auf.

Der Dow-Jones-Index der Standardwerte verlor nach dem Fed-Entscheid gut einen Prozent auf rund 30.450 Punkte. Der breiter gefasste S&P 500 fiel um 1,5 Prozent auf etwas über 3800 Punkte. Der Index der Technologiebörse Nasdaq rutschte um 1,8 Prozent auf rund 11.300 Punkte ab.

Bereits am Dienstag hatte der bevorstehende Zinsentscheid die Anleger an der Wall Street verunsichert: So schlossen die Leitindizes jeweils etwa ein Prozent im Minus.

US-Börsenexperte Koch: „Renditen hoch und Aktien runter“

Blick auf die Einzelwerte

Rüstungskonzerne: Die von Präsident Wladimir Putin angekündigte Teilmobilisierung Russlands verschaffte Rüstungsfirmen Kursgewinne. Anleger legten sich Papiere von Northrop Grumman, Raytheon und Lockheed Martin in die Depots. Die Aktien stiegen zwischen 1,4 und 2,2 Prozent.

