Dow, S&P 500, Nasdaq US-Börsen schließen im Minus – Disney-Aktie springt nach oben

Wall Street

Frankfurt Die Furcht vor einem Konjunkturdämpfer durch erneut steigende Corona-Zahlen in China treibt die Anleger an der Wall Street um. Der Dow-Jones-Index der Standardwerte schloss am Montag 0,1 Prozent tiefer auf 33.700 Punkten. Der technologielastige Nasdaq gab 1,1 Prozent auf 11.024 Punkte nach. Der breit gefasste S&P 500 büßte 0,4 Prozent auf 3949 Punkte ein.

„Man ist wirklich besorgt über den Einfluss der chinesischen Wirtschaft auf die US-Konjunktur“, sagte Hugh Johnson, Chefökonom von Hugh Johnson Economics.

Der bevölkerungsreichste Bezirk Pekings forderte die Bewohner am Montag auf, zuhause zu bleiben, da die Zahl der Corona-Fälle in der Stadt anstieg. In der Hafenstadt Guangzhou wurde ein Bezirk für fünf Tage abgeriegelt. Die Furcht vor einem Konjunkturdämpfer durch verschärfte Corona-Restriktionen beim wichtigen Handelspartner China bremste zuvor bereits die Aktienmärkte in Europa aus. Der Dax schloss zum Wochenauftakt 0,4 Prozent niedriger bei 14.380 Punkten.

