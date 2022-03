Dow, S&P 500, Nasdaq US-Börsen schließen mit leichten Gewinnen – Steigende Renditen bremsen

Der Ukrainekrieg und die Geldpolitik der Fed bremsen die US-Börsen aus. Aussichten auf eine baldige Legalisierung von Marihuana geben Cannabis-Aktien Schwung.

New York Die US-Börsen sind mit leichten Gewinnen in das Wochenende gegangen. Der starke Renditeanstieg am US-Anleihenmarkt verhinderte jedoch größere Kurssprünge. Zehnjährige US-Staatspapiere erreichten den höchsten Stand seit fast drei Jahren. Sie rentieren mittlerweile mit 2,5 Prozent. Das kann die Refinanzierungskosten der Unternehmen verteuern und die Gewinne schmälern. Außerdem verlieren risikoreiche Aktienanlagen an Attraktivität, wenn als sicher geltende Anleihen höhere Renditen abwerfen.

Der Dow Jones Industrial, der am Vortag um gut ein Prozent zugelegt hatte, schloss 0,44 Prozent höher bei 34.861 Punkten. Damit setzte sich die Hängepartie unter der Marke von 35.000 Punkten fort. Auf Wochensicht verbuchte der Dow ein moderates Plus. Der marktbreite S&P 500 legte am Freitag um 0,51 Prozent auf 4543,06 Zähler zu, während der Nasdaq 100 um 0,08 Prozent auf 14.754 Punkte nachgab. Er hatte am Vortag kräftig zugelegt.

Die Ängste vor einer weiteren Eskalation des Russland-Ukraine-Konfliktes und einer zu raschen Zinsstraffung der US-Notenbank lasteten Händlern zufolge auf den Kursen. Die Investoren würden ihre Wachstumserwartungen neu adjustieren angesichts der anhaltenden Inflation, der geopolitischen Turbulenzen und dem neuen geldpolitischen Kurs, sagte Investmentexperte Mike Loewengart von Morgan Stanley. Im Fokus blieben die Entwicklungen rund um den Krieg in der Ukraine. Hoffnung auf eine vermittelnde Rolle Chinas kam auf, nachdem Chinas Präsident Xi Jinping und der britische Premierminister Boris Johnson sich zu dem Thema ausgetauscht hatten. In dem Telefonat habe Xi eine konstruktive Rolle zugesagt, um die Ukraine und Russland zu Friedensverhandlungen zu bewegen, berichten staatliche chinesische Medien.

Russland verlegte nach Einschätzung der USA den Schwerpunkt seines Militäreinsatzes in der Ukraine weg von der Hauptstadt Kiew in den Donbass im Osten des Landes. Blick auf die Einzelwerte Cannabis-Aktien: Die Aussicht auf eine landesweite Legalisierung von Marihuana in den USA macht Cannabis-Werte attraktiv. Die an der Wall Street notierten Aktien von Sundial, Tilray, Hexo und Cronos stiegen um bis zu mehr als 20 Prozent. Einem Medienbericht zufolge soll das US-Repräsentantenhaus in den kommenden Tagen über ein entsprechendes Gesetz abstimmen. Joby: Der Vorstoß in die Gewinnzone ermuntert Anleger zum Einstieg bei Joby. Die Aktien des Elektroflugtaxi-Herstellers kletterten um mehr als zwölf Prozent. Das Unternehmen machte den Angaben zufolge im vierten Quartal einen Gewinn von 5,05 Millionen Dollar. Honest Company: Die Honest Company verzeichnete einen stärkeren Quartalsverlust als erwartet. Die Verkäufe von Masken und Desinfektionsprodukten gingen erheblich zurück. Die Aktien brachen um 22,5 Prozent ein. Wall-Street-Experte Koch: Der S&P 500 erlebt eine rekordverdächtige Gewinnstrecke Teva Pharmaceutical: Bernstein stufte die Aktie von Teva Pharmaceutical von „Market Performance" auf „Outperform" hoch und wies auf eine verbesserte Bilanz, neue Produkteinführungen und das Potenzial zur Beilegung von Opioid-Rechtsstreitigkeiten hin. Teva legte um 5,5 Prozent zu. Switch: Das Technologieinfrastrukturunternehmen wurde bei Wells Fargo Securities von „übergewichtet" auf „gleichgewichtig" herabgestuft. Switch schloss am Donnerstag bei 30,24 Dollar. Zum Börsenstart fiel die Aktie um 2,3 Prozent. Mehr: „Graue Schwäne": Auf diese fünf Risiken sollten Anleger achten