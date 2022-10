Dow, S&P 500, Nasdaq US-Börsen schließen nach Bankenbilanzen im Minus

Schrumpfende Umsätze der Großbanken ernüchtern die Anleger. Der Fleischersatzproduzent Beyond Meat senkt seine Jahresprognose und streicht Stellen.

Die Us-Börsen erleben am Donnerstag eine Achterbahnfahrt. (Foto: AP) Händler an der New York Stock Exchange

Düsseldorf, Frankfurt Gewinnrückgänge bei den großen US-Geldhäusern haben die Stimmung an der Wall Street zum Wochenausklang getrübt. Zudem stagnierten die Einzelhandelsumsätze überraschend im September, was Experten auf die hohe Inflation und steigende Zinsen zurückführten. Der Dow-Jones-Index der Standardwerte schloss am Freitag 1,3 Prozent tiefer auf 29.634 Punkten. Der technologielastige Nasdaq gab 3,1 Prozent auf 10.321 Punkte nach. Der breit gefasste S&P 500 büßte 2,4 Prozent auf 3583 Punkte ein.

JPMorgan, Morgan Stanley, Citigroup und Wells Fargo verdienten im zurückliegenden Quartal allesamt weniger, da die Börsenturbulenzen das Investmentbanking lahmlegten und mehr Mittel zur Deckung von Kreditausfällen bereitgestellt werden mussten. Die Kursreaktionen fielen allerdings unterschiedlich aus. Ein überraschend deutlicher Gewinnrückgang schickte Morgan Stanley mehr als fünf Prozent in den Keller. Bei JP Morgan hatten Börsianer jedoch noch Schlimmeres erwartet: die Papiere gewannen 1,7 Prozent.

