Dow, S&P 500, Nasdaq US-Börsen schließen uneinheitlich – Warten auf Jobdaten

Gewinnmitnahmen nach der Powell-Rally belasten die Kurse an der Wall Street. Die Anleger verdauen eine Reihe von Konjunkturdaten – und lassen vor weiteren am Freitag Vorsicht walten.

Ein Straßenschild an der New York Stock Exchange. (Foto: Reuters) Wall Street

New York Die Euphorie der US-Anleger nach Hinweisen auf kleinere Zinsschritte der Notenbank Fed ist abgeklungen. Der Dow-Jones-Index der Standardwerte schloss am Donnerstag 0,6 Prozent tiefer auf 34.395 Punkten. Der technologielastige Nasdaq rückte 0,1 Prozent auf 11.482 Punkte vor. Der breit gefasste S&P 500 büßte dagegen 0,1 Prozent auf 4076 Punkte ein. „Die gestrige Bewegung war so verrückt groß, dass es sich wahrscheinlich nur um natürliche Gewinnmitnahmen handelt“, sagte Rusty Vanneman, Chef-Anlagestratege beim Vermögensberater Orion.

Gleichzeitig ist vor den US-Arbeitsmarktdaten zum Wochenschluss Händlern zufolge Vorsicht geboten. Analysten sprachen auch von einem gemischten Bild nach den am Donnerstag veröffentlichten Konjunkturdaten. „Der verarbeitende Sektor befindet sich offensichtlich in einer Rezession“, sagte Peter Cardillo, Chef-Volkswirt des Vermögensberaters Spartan. Der Preisindex für Konsumausgaben stieg zugleich um 0,3 Prozentpunkte weniger als im Vormonat, was auf eine nachlassende Inflation hindeuten kann. Die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe fielen dagegen etwas geringer als erwartet aus.

