Dow, S&P 500, Nasdaq US-Börsen starten freundlich in den Handel – Paypal-Aktie bricht ein

Ein Quartalsumsatz über Markterwartungen und ein optimistischer Blick auf den Jahresschluss ermunterten Anleger hingegen zum Einstieg bei DoorDash.

Börse in New York

New York Hoffnungen auf gelockerte Corona-Einschränkungen in China haben die US-Börsen am Freitag gestützt. Der Dow-Jones-Index und der Index der Technologiebörse Nasdaq stiegen um je ein Prozent auf 32.342 und 10.451 Punkte. Der breiter gefasste S&P 500 legte 1,2 Prozent auf 3761 Zähler zu.

Beiträge in den sozialen Medien, die auf eine Abkehr der Null-Covid-Politik in der Volksrepublik im März hindeuteten, linderten die Ängste der Investoren vor einem Konjunktureinbruch im Reich der Mitte. In den USA notierte Aktien chinesischer Unternehmen, darunter Alibaba, JD.com und Baidu zogen zwischen sechs und acht Prozent an.

