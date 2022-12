Dow, S&P 500, Nasdaq US-Indizes drehen ins Plus – Anleger vor Fed-Entscheidung optimistisch

Bei der Zinssitzung der Fed am Mittwoch rechnen Experten mit einer Erhöhung um nur 0,5 Prozentpunkte. Langfristig äußern sich Analysten dennoch vorsichtig.

Ein Straßenschild an der New York Stock Exchange. (Foto: Reuters) Wall Street

Frankfurt In Erwartung der Zinsentscheidung der US-Notenbank Fed zeigen sich Investoren an der Wall Street vorsichtig optimistisch. Der Dow-Jones-Index der Standardwerte und der breiter gefasste S&P 500 drehten am Mittwoch nach anfänglichen leichten Verlusten ins Plus und stiegen um jeweils ein halbes Prozent auf 34.303 beziehungsweise 4041 Punkte. Der Index der Technologiebörse Nasdaq gewann genauso viel auf 11.317 Zähler.

Angesichts des abnehmenden Teuerungsdrucks gehen Marktteilnehmer davon aus, dass die US-Notenbank Fed das Tempo ihrer Zinsschritte drosselt. Nach vier Jumbo-Zinsschritten der US-Notenbank von 0,75 Prozent in Folge gehen Börsianer bei der Fed-Sitzung am Mittwoch mehrheitlich von einer Zinserhöhung um einen halben Prozentpunkt aus. Die nachlassenden Zinssorgen nach einem Inflationsrückgang in den USA hatten am Vortag weltweit die Börsen angetrieben.

