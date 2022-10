Dow, S&P 500, Nasdaq US-Indizes schütteln enttäuschenden Inflationszahlen ab

Die Inflationsrate ging im September weniger stark zurück als erwartet. Kurzzeitig fielen die US-Indizes kräftig – erholten sich aber schnell wieder.

Die Inflationsrate in den USA sank im September auf 8,2 Prozent. (Foto: dpa) Inflation

Frankfurt Die US-Indizes reagierten zu Handelsbeginn stark auf die enttäuschenden Inflationsdaten. Der Dow Jones fiel zwischenzeitlich auf 28.660 Punkte. Nur wenig später erholten sich die Anleger aber offenbar von dem Schock: Wenige Stunden nach Handelsbeginn weisen die Leitindizes allesamt wieder ein Plus aus: Der Dow Jones liegt 1,8Prozent im Plus, der S&P 500 1,7 Prozent.

Die Teuerungsrate ging im September weniger stark zurück als erwartet. Gleichzeitig zog die Kernrate, bei der die stark schwankenden Preise für Lebensmittel und Energie herausgerechnet sind, an.

„Das zeigt, dass die Inflation immer noch nicht unter Kontrolle ist“, sagte Robert Pavlik, Portfoliomanager beim Vermögensverwalter Dakota Wealth. Behutsamere Zinserhöhungen, auf die der Markt gehofft hatte, seien nicht in Sicht.

Hören Sie hier unseren Podcast zum Thema: US-Inflation sinkt zum dritten Mal in Folge – ist das die Trendwende?

Applied Materials: Bei den Unternehmen stand Applied Materials im Rampenlicht. Der Chipindustrie-Ausrüster senkte wegen neuer US-Beschränkungen für bestimmte Technologieexporte nach China seine Umsatzziele. Die Aktie fiel daraufhin zwischenzeitlich auf ein Zwei-Jahres-Tief, erholten sich aber wieder und notierten 3,6 Prozent im Plus.

Domino's Pizza: Die weltgrößte Pizzakette Domino's Pizza hat dank einer gestiegenen Nachfrage nach Pizzen und Chicken Wings die Umsatzerwartungen für den US-Markt übertroffen, jedoch Einbußen beim Gewinn verbucht. Das Unternehmen habe im Rahmen seiner "Boost Week"-Initiative billigere Mahlzeiten angeboten und damit seine Preisnachlässe und Werbeaktionen verdoppeln können, teilte Domino's am Donnerstag mit. Die Umsätze in den USA kletterten im dritten Quartal um zwei Prozent, während Analysten lediglich einen Anstieg von rund einem Prozent erwartet hatten. Der Nettogewinn fiel jedoch auf 100,5 Millionen Dollar, nachdem im Vorjahreszeitraum noch 120,4 Millionen Dollar zu Buche standen. Die Aktien des in Michigan ansässigen Unternehmens verzeichneten ein Plus von knapp zehn Prozent.

