Dow, S&P 500, Nasdaq US-Inflationsdaten verschaffen der Wall Street Rückenwind

Die US-Inflation nimmt Einfluss auf die Wall Street. Die Rate fiel im November auf 7,1 von 7,7 Prozent im Oktober.

Frankfurt Der überraschend starke Rückgang der US-Inflation treibt die Wall Street an. Der Dow-Jones-Index der Standardwerte gewann zur Eröffnung am Dienstag 1,7 Prozent auf 34.547 Punkte. Der breiter gefasste S&P 500 zog zwei Prozent auf 4049 Zähler an. Der Index der Technologiebörse Nasdaq sprang um 3,6 Prozent auf 11.543 Stellen.

Die Teuerungsrate für Waren und Dienstleistungen in den USA fiel im November auf 7,1 von 7,7 Prozent im Oktober. Von Reuters befragte Experten hatten mit einem Wert von 7,3 Prozent gerechnet. „Für die Fed ist die neue Inflationsrate eine Bestätigung ihrer Geldpolitik. Gleichzeitig ist die niedrigere Inflationsrate die größtmögliche Legitimation, ab morgen langsamer an der Zinsschraube zu drehen“, sagte Portfolio-Manager Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners.

Die nach den US-Inflationszahlen abgeflauten Zinssorgen ließen Anleger vor allem bei Technologie- und Wachstumswerten zugreifen. Die Kurse von Apple, Alphabet, Tesla, Microsoft und Meta zogen zwischen 3,3 und 5,7 Prozent an.

