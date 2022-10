Dow, S&P 500, Nasdaq Wall Street auf Erholungskurs – doch die Meta-Aktie stürzt knapp 25 Prozent ab

Mut macht Investoren das überraschend starke US-Wachstum. Allerdings verliert die Börse den Glauben an Facebook-Gründer Mark Zuckerberg.

Die amerikanische Flagge an der New York Stock Exchange. (Foto: AP) Blick auf die Wall Street

New York Nachlassende Sorgen vor einer unmittelbar bevorstehenden Rezession und ermutigende Firmenbilanzen haben Anleger zurück an die Wall Street gelockt. Ein Kurssturz der Facebook-Mutter Meta lastete allerdings schwer auf Technologiewerten: Der Nasdaq-Index verlor am Donnerstag rund 1,1 Prozent auf 10.847 Punkte. Der US-Standardwerteindex Dow Jones stieg indes um 0,8 Prozent auf 32.096 Stellen, der breit gefasste S&P 500 verlor 0,7 Prozent.

Mut machte Investoren das überraschend starke Wachstum der weltgrößten Volkswirtschaft im dritten Quartal. Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) legte auf das Jahr hochgerechnet 2,6 Prozent zu.

„Nach zwei Quartalen mit einem negativen BIP ist die Wirtschaft wieder zurückgekommen“, sagte Peter Cardillo, Chef-Volkswirt des Vermögensberaters Spartan. Er rechne mit einer weiteren US-Zinserhöhung im Dezember und danach mit einer Pause.

