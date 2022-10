Dow, S&P 500, Nasdaq Wall Street auf Erholungskurs – Tesla auf Talfahrt

Die Investoren sind trotz Rekordabsatz von Tesla enttäuscht. Außerdem macht die nahende Bilanzsaison die Anleger nervös.

Für die Aktie des Elektroautobauers ging es bergab. (Foto: via REUTERS) Tesla

New York Trotz eines Ausverkaufs bei Tesla hat sich die Wall Street zum Wochenauftakt auf Erholungskurs begeben. Die Leitindizes Dow Jones und S&P 500 stiegen am Montag um jeweils mehr als zwei Prozent und machten ihre jüngsten Kursverluste teilweise wett. Der technologielastige Nasdaq hinkte mit einem Plus von 1,5 Prozent hinterher.

Tesla-Titel rutschten um fast neun Prozent ab, nachdem der Elektroautobauer mit seinen Absatzzahlen enttäuscht hatte. Das Unternehmen verwies auf Verzögerungen bei der Überführung zu den Kunden wegen mangelnder Transport-Kapazitäten.

Wahrscheinlich seien vor allem in China produzierte Modelle betroffen, kommentierte Analyst Jeffrey Osborne vom Vermögensverwalter Cowen. Die große Frage sein nun, ob das dortige Geschäft sich abkühle.

