Dow, S&P 500, Nasdaq Wall Street auf Erholungskurs – Ukraine-Gipfel im Blick

Die Investoren nutzen Rücksetzer durch den Krieg in der Ukraine, um billige Aktien einzukaufen. Zu den Favoriten gehören Apple, Uber, Lyft und Spotify.

Die Wall Street ist wieder auf den Erholungskurs eingeschwenkt. (Foto: Reuters) Börse in New York

New York Nach dem jüngsten Kursrutsch kehren einige Anleger an die Wall Street zurück. Die Leitindizes Dow Jones, Nasdaq und S&P 500 stiegen zur Eröffnung am Donnerstag um jeweils ein knappes halbes Prozent.

So lange die Unsicherheit wegen des Kriegs in der Ukraine und der Energiepreis-Schwankungen anhalte, würden Investoren Rücksetzer nutzen, um sich billiger mit Aktien von starken Unternehmen wie Apple einzudecken, sagte Greg Swenson, Partner bei der Investmentbank Brigg Macadam. Die Papiere des iPhone-Anbieters verteuerten sich um 0,7 Prozent.

Gleichzeitig verfolgten Börsianer aufmerksam die Ukraine-Gipfel von Nato und G7-Staaten. Sie rechneten mit einer neuen Runde von Sanktionen gegen Russland wegen dessen Einmarschs in die Ukraine.

Blick auf die Einzelwerte

Uber: Das Unternehmen gehörte mit einem Kursplus von 5,4 Prozent zu einem der Favoriten am US-Aktienmarkt. Dem Fahrdienst-Vermittler zufolge können mit der App des Unternehmens künftig auch New Yorker Taxis gebucht werden. Die Titel des Uber-Rivalen Lyft verloren 0,4 Prozent. Top-Jobs des Tages Jetzt die besten Jobs finden und

per E-Mail benachrichtigt werden. Standort erkennen Spotify Technology: Die Spotify-Aktien steigen um 1,1 Prozent. Abonnenten ist es nun möglich, sich direkt über den Google Play Store für den Dienst anzumelden. Gamestop: Am Mittwoch waren die Aktien des Videospielhändlers um 14,5 Prozent gestiegen. Damit gewann die Aktie den siebten Tag in Folge hinzu. Heute rutscht Gamestop rund sieben Prozent ins Minus. Logitech: Der Hersteller von Tastaturen, Mäusen und anderen Computergeräten legt um 2,4 Prozent zu. Bank of America Securities hatte zuvor zum Kauf von Logitech-Aktien geraten. Die Aktie befinde sich angesichts der Wachstumsaussichten und der starken Erfolgsbilanz an einem attraktiven Einstiegspunkt. Nikola: Nikola-Aktien steigen um 14,1 Prozent. Der Hersteller von hybriden Lastkraftwagen hatte angekündigt, dass die Produktion von Elektro-Lkw vergangene Woche in seinem Werk in Coolidge, Arizona begonnen hatte. Mehr: „Graue Schwäne“: Auf diese fünf Risiken sollten Anleger achten