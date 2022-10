Dow, S&P 500, Nasdaq Wall Street im Minus – Nervöses Warten auf Bilanzen

Sorgen vor vor den wirtschaftlichen Folgen der aggressiven Zinsanhebungen, des eskalierenden Ukrainekrieges und den Pandemie-Beschränkungen in China drücken die US-Börsen.

Anleger rechnen mit einer enttäuschenden anstehenden Bilanzsaison. (Foto: IMAGO/Xinhua) New York Stock Exchange

Frankfurt Spekulationen auf eine enttäuschende Bilanzsaison haben die US-Börsen am Dienstag belastet. Der Dow-Jones-Index der Standardwerte gab 0,3 Prozent auf 29.101 Punkte nach. Der breiter gefasste S&P 500 verlor 1,1 Prozent auf 3572 Zähler. Der Index der Technologiebörse Nasdaq sackte um 1,7 Prozent auf 10.365 Punkte ab.

Am Freitag eröffnen große Bankhäuser den anstehenden Bilanzenreigen für das dritte Quartal. Die Ergebnisschätzungen der Analysten sind in den vergangenen Woche bereits schrittweise gesenkt worden. Die Furcht vor den wirtschaftlichen Folgen der aggressiven Zinsanhebungen und des eskalierenden Ukrainekrieges sowie den Pandemie-Beschränkungen in China lasten derzeit auf den Finanzmärkten.

Bei den Einzelwerten stachen Zscaler mit einem Verlust von mehr als vier Prozent hervor. Der Präsident des Anbieters einer Cloud-basierten Sicherheitssoftware-Plattform, Amit Sinha, gibt überraschend seinen Posten ab.

Mehr: Auf fallende Kurse setzen – Diese fünf Fonds erzielen trotz Krise hohe Renditen.

