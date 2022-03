Dow, S&P 500, Nasdaq Wall Street im Minus – Ukraine-Krieg belastet

Die Hoffnung auf Frieden in der Ukraine schwinden. Und so trübt sich auch die Laune der Anleger. Hinzu kommen erste Signale einer Rezession.

Die Wall Street ist wieder auf den Erholungskurs eingeschwenkt. (Foto: Reuters) Börse in New York

New York Schwindende Hoffnung auf ein rasches Ende der Kämpfe in der Ukraine verderben US-Anlegern die Laune. Die Leitindizes Dow Jones, Nasdaq und S&P 500 fallen zur Eröffnung am Mittwoch um jeweils ein knappes halbes Prozent.

Russland hatte bei den jüngsten Verhandlungen über eine Waffenruhe zwar eine Reduzierung der Angriffe auf Kiew und Tschernihiw angekündigt. Ukrainischen Angaben zufolge verstärkte Russland inzwischen aber seine Attacken in der Ost-Ukraine. „Der Weg zum Frieden scheint lang und steinig zu sein“, sagte Analyst Christian Henke vom Brokerhaus IG.

Auf die Anlegerstimmung schlugen außerdem die Rezessionssignale, die der US-Anleihemarkt aussendete. Dort warfen die zweijährigen Bonds zeitweise mehr ab als die zehnjährigen. Experten bezeichnen dies als „inverse Renditekurve“ und sehen es als zuverlässigen Indikator für einen nahenden Abschwung.

Blick auf die Einzelwerte

Biontech: Die Aktien des Arzneimittelherstellers steigen zum Handelsstart um mehr als drei Prozent. Zuvor hatte Biontech deutlich besser als erwartete Einnahmen und Gewinne für das vierte Quartal gemeldet. Top-Jobs des Tages Jetzt die besten Jobs finden und

Micron: Zu den Gewinnern am US-Aktienmarkt zählt Micron. Die Titel des Chip-Herstellers steigen um 3,5 Prozent, nachdem das Unternehmen ein Quartalsergebnis und einen Ausblick für das laufende Vierteljahr über Markterwartungen veröffentlicht hatte. Steigende Rohstoffpreise und mögliche Lieferketten-Probleme könnten aber auf die Margen drücken, warnte Analyst Abhinav Davuluri vom Research-Haus Morningstar. Lululemon: Lululemon steigt trotz eines vierteljährlichen Umsatzausfalls um 7,5 Prozent. Das Sportbekleidungsunternehmen meldete einen bereinigten Quartalsgewinn von 3,37 US-Dollar pro Aktie – neun Cent über den Schätzungen, und gab eine optimistische Prognose für 2022 heraus. Lululemon kündigte außerdem ein Aktienrückkaufprogramm in Höhe von einer Milliarde US-Dollar an. Chewy: Die Chewy-Aktie fällt um rund 14 Prozent. Das Unternehmen hatte im letzten Quartal rote Zahlen geschrieben. Der Verkäufer von Haustierprodukten verlor 15 Cents pro Aktie und lag damit über dem von Analysten erwarteten Verlust von acht Cent.