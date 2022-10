Dow, S&P 500, Nasdaq Wall Street im Plus – Coinbase-Titel profitieren von Google-Partnerschaft

Nachdem zum Handelsstart Sorgen vor einer enttäuschenden Bilanzsaison die Stimmung gedrückt hatten, haben sich die US-Indizes wieder erholt.

Anleger rechnen mit einer enttäuschenden anstehenden Bilanzsaison. (Foto: IMAGO/Xinhua) New York Stock Exchange

Frankfurt Nach anfänglichen Verlusten haben die US-Börsen am Dienstag ins Plus gedreht.. Der Dow-Jones-Index der Standardwerte lag 0,6 Prozent im Plus bei 29.392 Punkten. Der breiter gefasste S&P 500 gewann 0,4 Prozent auf 3626 Zähler. Der Index der Technologiebörse Nasdaq legte leicht auf 10.934 Punkte zu.

Zunächst hatten Sorgen vor einer enttäuschenden Bilanzsaison die Stimmung gedrückt: Am Freitag eröffnen große Bankhäuser den anstehenden Bilanzenreigen für das dritte Quartal. Die Ergebnisschätzungen der Analysten sind in den vergangenen Woche bereits schrittweise gesenkt worden. Die Furcht vor den wirtschaftlichen Folgen der aggressiven Zinsanhebungen und des eskalierenden Ukrainekrieges sowie den Pandemie-Beschränkungen in China lasten derzeit auf den Finanzmärkten.

