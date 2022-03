Dow, S&P 500, Nasdaq Wall Street im Plus – Nike und Tesla gefragt

Börse in New York

Düsseldorf US-Anleger haben den ersten Schreck über eventuell aggressivere Zinserhöhungen der Notenbank Fed überwunden. Sie kehrten am Dienstag an die Wall Street zurück. Der Dow-Jones-Index der Standardwerte schloss 0,7 Prozent höher auf 34.807 Punkten. Der technologielastige Nasdaq rückte rund zwei Prozent auf 14.108 Punkte vor. Der breit gefasste S&P 500 legte 1,1 Prozent auf 4511 Punkte zu.

Am Montag hatte Fed-Chef Jerome Powell Börsianer mit der Aussage überrascht, dass er für die kommenden Monate Zinserhöhungen um einen halben Prozentpunkt nicht ausschließe. „Der Markt macht sich derzeit um höhere Zinsen keine Sorgen“, sagte Aktienhändler Dennis Dick vom Brokerhaus Bright Trading. Stattdessen begrüße er eine restriktivere Haltung der US-Notenbank, um die Inflation in den Griff zu bekommen.

Vor diesem Hintergrund griffen Investoren unter anderem bei Finanzwerten zu, denen bei steigenden Zinsen höhere Gewinne aus dem klassischen Kreditgeschäft winken. Bank of America, Citigroup und JPMorgan stiegen um bis zu 3,1 Prozent. Staatsanleihen flogen dagegen aus den Depots. Dies trieb die Rendite der zehnjährigen T-Bonds auf 2,377 Prozent. Gleichzeitig fiel der börsennotierte iShares-Fonds (ETF) auf US-Staatsanleihen um 0,5 Prozent auf ein Drei-Jahres-Tief von 24,83 Dollar.

Blick auf die Einzelwerte

Nike: Bei den Aktienwerten gehörte Nike zu den Favoriten, nachdem der Sportartikel-Hersteller ein Quartalsergebnis über Markterwartungen vorgelegt hatte. Der Schlüssel hierzu sei die Verbesserung beim Nachschub gewesen, kommentierte Analyst Camilo Lyon vom Brokerhaus BTIG. Wegen des unsicheren Konjunkturumfelds mahnte er aber zur Zurückhaltung beim Kauf von Nike-Papieren, da jederzeit mit Kursrücksetzern gerechnet werden müsse. Die Titel legten 2,2 Prozent zu. Im Windschatten gewannen Adidas und Puma bis zu 3,2 Prozent.

Tesla: Gefragt waren auch die Aktien von Tesla, die knapp acht Prozent zulegten. Der Elektroautohersteller eröffnete seine Fabrik in der Nähe von Berlin und übergab die ersten Fahrzeuge „made in Germany“ an Kunden.

Alibaba: Die in den USA notierten Titel von Alibaba stiegen um mehr als elf Prozent. Der chinesische Online-Händler will eigene Anteilsscheine im Rekordvolumen von 25 Milliarden Dollar zurückkaufen. Da durch die strenge Regulierung weitere Zukäufe schwierig seien, sei dieser Schritt folgerichtig, sagte Rukim Kuang, Gründer des Research-Hauses Lens Company Research.

Boeing: An der Dow-Spitze machten die Papiere von Boeing mit einem Plus von 2,8 Prozent ihre Vortagesverluste fast komplett wett. Bei dem Absturz einer 737-800NG im Süden Chinas am Montag sind vermutlich alle 132 Insassen ums Leben gekommen.

Goldman Sachs: Mit Blick auf die Finanzwerte gewannen die Anteilsscheine von Goldman Sachs gut ein und die von JPMorgan mehr als zwei Prozent. Höhere Zinsen würden die Ertragskraft der Großbanken stärken.

