Dow, S&P 500, Nasdaq Wall Street liegt nach Gespräch zwischen Biden und Xi leicht im Plus

Vor allem Tech-Aktien verzeichnen Gewinne. Die Lage in der Ukraine sorgt bei den Anlegern jedoch weiterhin für Verunsicherung.

Die US-Märkte reagieren weiterhin verunsichert. (Foto: Reuters) Börse in New York

New York Nach zunächst leichten Verlusten nahmen die US-Börsen gegen Freitagabend wieder ein wenig Fahrt auf. Der Dow-Jones-Index der Standardwerte lag 0,2 Prozent höher bei 34.553 Punkten. Der breiter gefasste S&P 500 legte 0,6 Prozent auf 4439 Punkte zu. Am stärksten fiel das Kursplus beim Tech-Index Nasdaq aus – plus 1,3 Prozent auf 14.312 Punkte.

Im Fokus der Anleger stand zunächst das Telefonat zwischen US-Präsident Joe Biden und Chinas Präsident Xi Jinping. In dem fast zweistündigen Gespräch hat Xi laut chinesischen Staatsmedien an den US-Präsidenten appelliert, sich gemeinsam mit der Volksrepublik für den Frieden in der Welt einzusetzen.

Xi forderte demnach Verhandlungen zur Beendigung des Krieges in der Ukraine. Oberste Priorität müssten die Fortsetzung von Gesprächen und die Vermeidung einer humanitären Katastrophe haben. Das westliche Verteidigungsbündnis Nato solle mit Russland Gespräche aufnehmen, um die hinter dem Krieg liegenden Konflikte zu lösen.

„Die Nachrichten werden zumindest nicht schlechter und der Markt hatte wohl einige Worst-Case-Szenarien bereits eingepreist“, schrieb Art Hogan, Chefmarktstratege bei National Securities. Top-Jobs des Tages Jetzt die besten Jobs finden und

per E-Mail benachrichtigt werden. Standort erkennen Deutlich nach unten ging es für die Papiere von FedEx, nachdem der Deutsche-Post-Konkurrent mit seinem Gewinnwachstum im Quartal hinter den Erwartungen zurückblieb. Die Titel gaben fünf Prozent nach. Blick auf die Einzelwerte FedEx: FedEx verdiente im letzten Quartal bereinigte 4,59 US-Dollar pro Aktie und verfehlte die Schätzungen um fünf Cent, obwohl die Einnahmen des Lieferdienstes die Prognosen der Analysten übertrafen. Das Ergebnis von FedEx wurde durch den Arbeitskräftemangel beeinträchtigt, der auf den Ausbruch der Omicron-Variante von Covid-19 im Laufe des Quartals zurückzuführen war. FedEx verliert 4,9 Prozent. GameStop: Aktien des Videospiele-Machers GameStop, die lange im Zentrum spekulativer Transaktionen von Kleinanlegern standen, sackten um mehr als acht Prozent ab. Das Unternehmen hatte einen Quartalsverlust verbucht. Moderna: Moderna hat die Zulassung für eine zweite Auffrischimpfung seines Covid-19-Impfstoffs für Erwachsene ab 18 Jahren bei der amerikanischen Behörde FDA beantragt. Einen Tag, nachdem Pfizer und sein Partner Biontech die FDA gebeten haben, eine zweite Auffrischungsimpfung für Personen ab 65 Jahren zuzulassen. Moderna gewinnt 3,4 Prozent dazu. Pfizer steigt um 0,2 Prozent, Biontech um 2,7. Boeing: Aktien von Boeing kletterten um ein halbes Prozent. Dem Flugzeugbauer winkt eine Bestellung von bis zu 100 Maschinen des Typs BA 737 MAX 10 von der Airline Delta. Mehr: Kaufen, verkaufen oder aussitzen? Wie sich Anlageprofis in Krisenzeiten aufstellen