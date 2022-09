Dow, S&P 500, Nasdaq Wall Street notieren vor Fed-Entscheid leicht im Plus

Die Leitindizes in den USA liegen am Mittwoch zunächst höher. Rüstungskonzerne profitieren von Putins angekündigter Teilmobilisierung Russlands.

Rezessionssorgen belasten die internationalen Märkte. (Foto: Reuters) Händler in New York

Frankfurt In Erwartung einer weiteren Zinserhöhung der US-Notenbank im Kampf gegen die Inflation haben sich die US-Börsen am Mittwoch freundlich präsentiert. Der Dow-Jones-Index der Standardwerte und der breiter gefasste S&P 500 notierten je 0,6 Prozent höher bei 30.926 beziehungsweise 3880 Punkten. Der Index der Technologiebörse Nasdaq stand 0,4 Prozent höher bei 11.473 Zählern.

Am Dienstag hatte der bevorstehende Zinsentscheid die Anleger an der Wall Street verunsichert: So schlossen die Leitindizes jeweils etwa ein Prozent im Minus.

„Was (Investoren) wirklich wissen wollen ist, ob wir eine weiter super-restriktive Fed haben werden oder nicht(..) – ob sie wirklich entschlossen sind, die Inflation unter Kontrolle zu bekommen, auf die Gefahr hin, die Wirtschaft in eine Rezession zu ziehen“, sagte Investmentexperte Brandon Pizzurro vom Vermögensverwalter GuideStone Capital Management.

