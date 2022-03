Dow, S&P 500, Nasdaq Wall Street schließt am Tag vor Fed-Entscheid im Plus – Preis für WTI-Öl rutscht deutlich unter 100 Dollar

Börse in New York

Frankfurt, New York Einen Tag vor der erwarteten Zinserhöhung der Notenbank Fed decken sich Anleger mit US-Aktien ein. Sie hofften auf eine Waffenruhe in der Ukraine und reagierten erleichtert auf den nachlassenden Preisdruck durch den Rückgang der Energiepreise. Sorgen bereitete ihnen allerdings das Wiederaufflackern der Coronavirus-Pandemie in China.

Der US-Standardwerteindex Dow Jones schloss am Dienstag 1,8 Prozent höher auf 33.544 Punkten. Der technologielastige Nasdaq rückte 2,9 Prozent auf 12.948 Punkte vor. Der breit gefasste S&P 500 legte 2,1 Prozent auf 4262 Punkte zu.

An der Börse gilt als sicher, dass die Fed den Schüsselsatz am Mittwoch um einen Viertel Prozentpunkt anheben wird. „Wir reden schon etwa ein Jahr lang über Zinserhöhungen“, sagte Christopher Grisanti, Chef-Anlagestratege des Vermögensverwalters MAI. „Es ist gut für den Markt, dass sie endlich kommt und wir sie hinter uns bringen.“ Er hoffe darauf, dass die Notenbanker bei aller Sorge um die Inflation für die kommenden Monate eine behutsame Straffung der Geldpolitik signalisieren.

Vor diesem Hintergrund notierte der Dollar-Index, der den Kurs zu wichtigen Währungen widerspiegelt, kaum verändert bei 99,092 Punkten, während am Anleihemarkt der Verkaufsdruck nachließ. Dies drückte die Rendite der zehnjährigen Bonds auf 2,144 Prozent.

Top-Jobs des Tages Jetzt die besten Jobs finden und

per E-Mail benachrichtigt werden. Standort erkennen

Auch wenn im Krieg in der Ukraine weiter keine Waffenruhe in Sicht ist, blieb die Hoffnung auf eine diplomatische Lösung existent. Die Gespräche seien „konstruktiver“ geworden, sagte der ukrainische Präsidentenberater Ihor Showkwa am Dienstag der Agentur Unian zufolge. Allerdings gab es auch eine Aussage des russischen Präsidenten Wladimir Putin, die Ukraine suche in den laufenden Verhandlungen nicht ernsthaft nach einer beiderseitig akzeptablen Lösung.

US-Konjunkturdaten bestätigten den hohen Inflationsdruck: Im Februar legten die Erzeugerpreise gegenüber dem Vorjahresmonat um zehn Prozent zu. Allerdings hieß es, neben dem Ölpreis habe eine überraschend eingetrübte Stimmung in den Industrieunternehmen im US-Bundesstaat New York die Befürchtungen wieder etwas gemildert, dass die Fed ihr Straffungstempo künftig noch anziehen wird.

Unterdessen rutschte der Preis für die US-Rohölsorte WTI um 6,4 Prozent auf 96,41 Dollar je Barrel (159 Liter) ab. Die strengen Pandemie-Beschränkungen in einigen Wirtschaftsmetropolen Chinas schürten bei Anlegern Furcht vor einem Nachfrage-Rückgang. In ihrem Sog gaben die Aktien von Ölkonzernen wie Exxon und Chevron jeweils etwa fünf Prozent nach.

Die Sorgen seien aber unbegründet, da die Regierung in Peking bei ihrer Pandemie-Bekämpfung Erfolge vorzuweisen habe, gab Anlage-Experte Ben Sheehan vom Vermögensverwalter Abrdn zu bedenken. „Während der Konsum aufgrund der ständigen Abriegelungsmaßnahmen mit Gegenwind zu kämpfen hatte, blieb die Industrieaktivität robust, und China konnte seiner Rolle als verlässlicher Partner im globalen Handel treu bleiben.“

US-Börsenexperte Koch: „Viel Pessimismus an der Wall Street“

Blick auf weitere Einzelwerte

Fluggesellschaften: Zu den Favoriten am US-Aktienmarkt zählten American Airlines, Delta und United, deren Titel sich jeweils um etwa neun Prozent verteuerten. Einige Fluggesellschaften hatten dank einer robusten Nachfrage ihre Umsatzprognosen angehoben. Dies gleiche die gestiegenen Treibstoffpreise aus, schrieb Analystin Sheila Kahyaoglu von der Investmentbank Jefferies. Außerdem traue sie vor allem Delta zu, höhere Kosten an die Kunden weitergeben zu können.

AMC: Daneben rückte AMC ins Rampenlicht. Die weltgrößte Kinokette, die in Deutschland zahlreiche Lichtspielhäuser betreibt, steigt beim Goldminen-Betreiber Hycroft ein. Dies beschert dessen Papiere einen Kurssprung von bis zu 96 Prozent auf 2,72 Dollar. AMC übernimmt den Angaben zufolge etwa 22 Prozent der Hycroft-Anteile für rund 28 Millionen Dollar. Für einen Kommentar zu den Beweggründen für dieses Investment war AMC zunächst nicht zu erreichen. AMC-Aktien notierten rund sieben Prozent im Plus.

Konsumaktien: Im Dow waren neben den bis zu 3,9 Prozent höheren Technologiewerten Apple und Microsoft auch Konsumaktien eine Stütze. An der Indexspitze setzten sich die Titel des Medienkonzerns Walt Disney mit einem vierprozentigen Anstieg. Die Papiere des Konsumgüterkonzerns Procter & Gamble und der Fast-Food-Kette McDonald's legten bis zu 3,6 Prozent zu.

Chipwerte: An der Nasdaq erholten sich Chipwerte mit einem Plus von 7,7 Prozent zum Beispiel bei Nvidia.

Peloton: Noch größer waren dort aber die Kursgewinne beim Fitness-Spezialisten Peloton mit einem Kurssprung um 12 Prozent. Das US-Analysehaus Bernstein sieht die zuletzt bei Anlegern in Ungnade gefallenen Papiere in einer Erstbewertung optimistisch. Laut Analystin Aneesha Sherman ist die Zeit gekommen, um wieder einzusteigen.

Coupa Software: Im Nebenwerte-Bereich fielen ansonsten die Aktien von Coupa Software mit einem Kurseinbruch um 19 Prozent negativ auf. Das auf Lösungen zum Einkaufs- und Beschaffungscontrolling spezialisierte Unternehmen enttäuschte mit seinem Ausblick.

Moderna: Nach einem starken Anstieg der Covid-19 Fälle in China, fallen die Moderna-Aktien. Sie notieren 2,1 Prozent im Minus.

Alibaba: Die Aktien von Alibaba steigen überraschend und notieren 1,3 Prozent im Plus. In den letzten neun Handelssitzungen verloren die Papiere mehr als 27 Prozent. Der chinesische E-Commerce-Riese steht derzeit unter Druck, sowohl aufgrund der Befürchtungen einer Covid-bedingten Konjunkturabschwächung in China, als auch der Gefahr eines möglichen US-Delisting.

Vimeo: Vimeo gab bekannt, dass seine Einnahmen im Februar im Vergleich zum Vorjahr um 23 Prozent gestiegen sind. Daraufhin steigen die Aktien um rund zwei Prozent.

Mehr: Kaufen, verkaufen oder aussitzen? Wie sich Anlageprofis in Krisenzeiten aufstellen